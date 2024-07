Al Parco del Vallone di Aquino la prima edizione del Sound Valley Festival

Musica, natura, relax e vibrazioni. Il Sound Valley Festival è prima di tutto un’esperienza. Non un semplice concerto, ma un susseguirsi di emozioni e momenti sensoriali. La cornice, suggestiva e unica con il borgo medievale a fare da scenario a questa prima edizione, è quella del Parco del Vallone di Aquino. Le date da segnare sul calendario degli appuntamenti estivi sono venerdì 2 e sabato 3 agosto 2024.

HEADLINER NAZIONALI E INTERNAZIONALI





Dai primi raggi del tramonto alle prime luci di una notte d’estate, artisti headliner nazionali ed internazionali saranno il cuore battente di quest’esperienza immersiva di due giorni consecutivi, che dilata all’infinito i confini dell’immaginazione coniugando espressioni artistiche all’intrattenimento. Dall’hip pop underground alle suggestioni ipnotiche della musica elettronica, muovendosi al ritmo pulsante dell’house e del groove soul.

I numeri: 30 tra Dj e musicisti, 2 stage, oltre 16 ore di musica che riempiranno e animeranno 22 mila metri quadrati di uno dei gioielli verdi del Lazio, tra ruscelli, antiche mura e torri storiche.

Un palco panoramico farà da sfondo all’esibizione degli artisti, creando un’atmosfera ancora più coinvolgente.

TUTTI GLI ARTISTI

Il 2 agosto il Parco del Vallone ospita Ernia, Leon, Quentin40 e Lucio. Il 3 agosto sarà la volta di Fred De Palma, Gnmr, Nevada, Savino Martinez, Luca Vera.

I protagonisti del Dj Set saranno Alex Mas, Bukowski, Damiano Arpino, Dee Nallo B2B Marco Petru, Dj Q, Duale, Filippo Noce, Giambattista Orsi, Gianni Matteucci, Lele Selection, Lorenzo Lombardi, Minimarket, Miss Terry B2B Alexia, Mirko Esposito, Musticino, Pj D’Arpino, Roberto Morra, William Medagli B2B Diego Aceti.

VERDE E AREE FOOD

Il Parco del Vallone sarà un luogo d’incontro, partecipazione e condivisione dove non mancheranno le aree food, drink e market distribuiti lungo la distesa verde che accoglierà gli spettatori.

VIAGGI SICURI CON GUARDIAN UNIVERSITY E UNICAS2GO

Autobus per trasportare i giovani al Festival in totale sicurezza. E’ l’iniziativa chiamata “Take the bus” correlata alla manifestazione che si svolgerà in collaborazione con Guardian University, associazione studentesca dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Il Punto di incontro e le modalità di prenotazione saranno comunicate nei prossimi giorni sui canali ufficiali di Sound Valley Festival e Guardiani University.

Inoltre verranno messe a disposizione auto agli studenti universitari che potranno noleggiare attraverso l’app “Unicas2go”, servizio di car pooling solitamente ad uso esclusivo di studenti, docenti e personale per condividere il tragitto da casa all’Ateneo utile al risparmio economico, al rispetto dell’ambiente e alla socialità. In questo caso avrà la funzione di accompagnare i giovani che ne fanno richiesta nella due giorni del Sound Valley Festival con la garanzia che neanche gli autisti avranno fatto uso di alcolici!

EVENTO CASHLESS CON SLESH

L’evento musicale adotterà un sistema di pagamento completamente cashless, in collaborazione con l’app “Slesh”. Questa partnership consente di offrire un’esperienza innovativa e all’avanguardia, eliminando l’uso del contante. I partecipanti potranno ricaricare il proprio wallet in anticipo e utilizzare QR code o bracciali NFC per effettuare ordini e pagamenti in modo rapido ed efficiente.

CHI ORGANIZZA

Il Sound Valley Festival è organizzato da Rapsodia S.r.l., società specializzata nell’organizzazione di eventi musicali, con il patrocinio del Comune di Aquino e Yes Aquino la rete d’imprese che unisce le attività commerciali della città.

TICKET

I Biglietti d’ingresso sono disponibili sulla piattaforma iTICKET oppure sui siti internet https://www.i-ticket.it/sound-valley-festival-parco-del-vallone-eventi o www.soundvalleyfestival.it