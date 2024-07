Tutti i consigli utili sul noleggio flotte aziendali

Fra le aziende di ogni dimensione si sta diffondendo sempre di più la pratica del noleggio delle flotte a lungo termine: una soluzione che viene ritenuta comoda e funzionale per le imprese che hanno la necessità di ottimizzare il parco auto di cui dispongono. Si tratta di una tipologia di servizio che contempla il noleggio di un veicolo – che può essere commerciale o un’auto tradizionale – per un periodo di tempo lungo, in genere compreso tra un minimo di 24 e un massimo di 60 mesi. Nella maggior parte dei casi il pacchetto comprende numerosi servizi supplementari quali l’assistenza stradale, le polizze assicurative e la manutenzione.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine

Il noleggio flotta auto a lungo termine garantisce diversi vantaggi: per esempio costi di partenza più bassi rispetto a quelli che possono essere correlati a un acquisto, ma anche una gestione della flotta molto più semplice. E non è tutto, perché con questa formula è possibile avere veicoli di ultima generazione, efficienti e con tutte le dotazioni tecnologiche del caso. Infine, nel caso in cui le necessità aziendali dovessero mutare, il noleggio assicura una flessibilità significativa.





Che cosa sono le flotte aziendali

Quando si parla di flotta aziendale si fa riferimento a un insieme di veicoli che viene preso a noleggio o acquistato dall’azienda, che se ne servirà per svolgere le attività commerciali correlate al suo business. Come si può facilmente intuire, è molto importante che la flotta venga gestita in maniera ottimale: ciò vorrebbe dire riuscire a usare le risorse in maniera efficiente e minimizzare i costi operativi. Ecco perché per le flotte aziendali il noleggio a lungo termine rappresenta una proposta che sta riscuotendo una crescente popolarità, alla luce dei molteplici benefici che garantisce. Si parla, fra l’altro, di vantaggi di carattere economico, visto che le aziende hanno l’opportunità di approfittare sia di detrazioni che di deducibilità fiscale: il che vuol dire risparmiare sia sui costi di gestione che sui costi di manutenzione dele vetture.

I vantaggi di tipo logistico

Visto che il canone mensile è fisso e non cambia, si ha a che fare con spese prevedibili e che, dunque, possono essere pianificate in anticipo; spese che, di conseguenza, possono essere integrate senza difficoltà nel budget aziendale. Ci sono, poi, vantaggi di carattere logistico correlati al noleggio a lungo termine, grazie a cui le aziende non si devono preoccupare di vendere i mezzi di cui non hanno più bisogno. Una volta che il contratto di noleggio è scaduto, i veicoli possono essere restituiti al provider, a prescindere dalla disponibilità o meno di eventuali acquirenti. Sul piano operativo, inoltre, il noleggio a lungo termine fa sì che la flotta aziendale sia formata sempre da furgoni o auto di ultima generazione: per i dipendenti, questa è una garanzia di sicurezza e di massima efficienza.

Ottimizzare la flotta aziendale con il noleggio a lungo termine

Non bisogna pensare che la gestione di una flotta aziendale sia un compito semplice, e non è un caso se parecchie aziende decidono addirittura di affidare tale mansione a un fleet manager interno. Il problema, però, è che questo ruolo spesso viene assegnato a un professionista che si deve occupare anche di altri compiti e che, di conseguenza, non è specializzato nella gestione di una flotta. Ecco spiegato il motivo per cui vale la pena di rivolgersi a una società specializzata in noleggio a lungo termine: una realtà che vanti una lunga esperienza nel settore sarà di sicuro in grado di assicurare una più efficace gestione della flotta aziendale dal punto di vista operativo, sollevando le aziende da un importante carico di lavoro.

Proposte su misura per ogni business

Inoltre, con il supporto di una società di noleggio si ha la certezza di poter beneficiare di soluzioni studiate su misura per il proprio business. Il noleggio a lungo termine regala la certezza di avere a disposizione un parco auto aziendale personalizzato e cucito su misura in funzione delle specifiche necessità che occorre soddisfare; e al tempo stesso permette di risparmiare, non poco, sia dal punto di vista economico che sul piano della gestione burocratica e operativa. I veicoli commerciali, per esempio, possono essere allestiti con configurazioni ad hoc; e lo stesso dicasi per le auto destinate ai dipendenti o per i furgoni cassonati.