Coinvolto in un incidente, anziano si allontana senza soccorrere una giovane: denunciato

Nel corso della mattinata di domenica, a Latina, all’esito di un’attività di indagine avviata giorni prima, i carabinieri del dipendente Nor – Sezione radiomobile, hanno denunciato per omissione di soccorso un 77enne residente nel capoluogo.

Nella serata dell’8 luglio, dopo essere stato coinvolto in un sinistro stradale, l’anziano si era allontanato senza prestare soccorso a una 24enne rumena, successivamente presa in carico dal personale del 118 e portata per le cure del caso all’ospedale Santa Maria Goretti.