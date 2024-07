Maltrattamenti ai danni della ex, scatta il braccialetto elettronico

La Squadra Mobile di Latina, nei giorni scorsi, ha eseguito la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo, residente a Latina, per maltrattamenti ai danni della ex convivente nonché madre dei suoi figli.

L’attività nasce a seguito della denuncia presentata lo scorso mese di giugno dalla donna, che ha rappresentato un quadro di condotte vessatorie, di minacce e maltrattamenti subiti dall’uomo, con il quale, dopo una convivenza di circa 16 anni e tre figli, aveva interrotto la relazione sentimentale da circa tre anni.





La donna ha riferito agli investigatori di essere stata vittima in più occasioni delle condotte ossessive dell’uomo, che anche davanti ai figli della coppia, l’avrebbe aggredita fisicamente, ingiuriata e minaccia. In alcune occasioni l’avrebbe poi seguita seguendo il segnale GPS dell’autovettura su cui la stessa viaggiava, per poi fermarla per strada e ingiuriarla nuovamente.

Diverse inoltre le chiamate dal contenuto minatorio che la donna riceveva quasi quotidianamente, nonostante la stessa si fosse allontanata dalla casa familiare dove viveva con i figli per trasferirsi presso la casa dei genitori.

L’ultimo fatto nello scorso mese di giugno, quando l’uomo si è recato sotto la nuova abitazione della vittima iniziando ad offenderla nuovamente, episodio che ha fatto si che la donna si determinasse a denunciare l’uomo.

Un contesto di minacce e vessazioni quello ricostruito dalla donna, che l’ha portata a vivere in uno stato perdurante di ansia e a temere per la propria incolumità.

Alla luce delle risultanze emerse e dei riscontri forniti anche dall’analisi di file audio consegnati dalla vittima, nei quali sono state registrate alcune conversazioni telefoniche dal contenuto minatorio dalla stessa ricevute, il P.M. ha disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con dispositivo elettronico di controllo, misura eseguita nei giorni scorsi dai poliziotti della locale Squadra Mobile.

Si ricorda che, essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, vige la presunzione di innocenza per tutti gli indagati.