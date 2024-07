Estate 2024, Ulisse Marciano approda a Ibiza!

Giovedì 25 luglio il noto dj formiano ritorna sull’Isla Blanca.

Dalla movida del sud pontino al quella di Ibiza il passo non è breve, c’è un “volo” di mezzo e non solo per la tratta aerea. Ibiza è un po’ come Penelope, non concede a tutti la sua ribalta.





Ribalta conquistata proprio il 26 giugno, in sordina, con il suo primo djset sull’isola spagnola dal noto dj Ulisse Marciano, un po’ giramondo, un po’ formiano DOC:

“Ibiza è la location più ambita da ogni dj, è il sogno nel cassetto che accomuna tutti, è l’esperienza che può cambiare una carriera, qualcuno la definisce la Champions League della consolle. Per me è un onore potermi esibire ad Ibiza e poter rappresentare le mie origini, il mio territorio, il sud pontino che ha sempre avuto delle grandi tradizioni nella musica house e soprattutto dei prestigiosi rappresentanti di questo genere musicale.

Una mia caratteristica è sempre stata quella di porre la melodia al centro di tutto, ed è quello che cercherò di fare, per far respirare l’aria delle nostre bellissime spiagge anche al pubblico ibizenco.

Non si viene ad Ibiza solo per portare la propria identità musicale, ma anche per lasciarsi contaminare e far sì che questa incredibile esperienza si trasformi in nuovi progetti per me, magari nel nostro territorio.

Per intenderci, percepisco una sorta di asse immaginario che lega quest’isola magica alla mia terra.”

Un asse immaginario ma anche inedito, perchè è la prima volta in assoluto che un dj nativo di Formia si esibisce nella prestigiosa location e tra i pochissimi del sud pontino.

Per Ulisse Marciano il prossimo dj set a Ibiza è in programma il 25 luglio al Tantra, storico locale house oriented in Playa d’en Bossa in cui si sono esibiti, tra gli altri, Martinez Brothers, Joseph Capriati, Maceo Plex e Bob Sinclair, oggi completamene ristrutturato con concept rinnovato e sound system in trend con i più noti locali dell’isola.

Il Tantra è un club a trazione completamente italiana.

La direzione generale è affidata a Raffaele Calabrò, quella artistica a Davide Alfieri e lo stage manager è Manuel Ribeca.