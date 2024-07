Capsule collection Rifò x WWF: come rendere la tua estate 2024 a basso impatto ambientale

L’estate è ormai alle porte e con essa, per molte persone arriva il desiderio di aggiornare il guardaroba con capi freschi e colorati. Allo stesso modo, l’aumento della consapevolezza ambientale, fa sempre più ricadere queste scelte su acquisti sostenibili, in grado di non danneggiare gli ecosistemi e l’ambiente. È proprio in questo contesto che nasce la collaborazione tra Rifò e WWF, una sinergia perfetta tra moda sostenibile e salvaguardia del Pianeta. In questo articolo, esploreremo come la capsule collection Rifò x WWF può essere la scelta giusta per vivere l’estate 2024 a basso impatto ambientale. In realtà, la ricetta è molto semplice: basta scegliere capi ed accessori originali fatti con qualità, sostenendo allo stesso tempo i progetti di tutela ambientale del WWF. Due scelte fondamentali verso uno stile di vita più vicino alla natura, in grado di fare la differenza per il Pianeta.





LA COLLABORAZIONE TRA RIFÒ E WWF

Rifò è un’azienda italiana di abbigliamento etico ed ecosostenibile, che realizza prodotti con materiali rigenerati e rigenerabili. Il WWF invece, non ha bisogno di presentazioni, battendosi in prima linea fin dagli anni ‘60 per proteggere le specie animali e la biodiversità del Pianeta. L’ambiente è un patrimonio dell’umanità ed il WWF combatte per difenderlo dai pericoli, dal profitto e dagli interessi che lo mettono a rischio. La collaborazione tra queste due realtà ha portato alla creazione di una collezione unica ed originale, realizzata facendo attenzione alla scelta dei materiali e con l’obiettivo di fare la differenza per le persone e per il Pianeta. Sono tre i protagonisti della capsule collection Rifò x WWF: un kit pranzo realizzato in jeans rigenerato e due teli in cotone rigenerato. La collezione è visibile ed acquistabile all’interno dello shop online ufficiale WWF. Entrambi i teli sono versatili e potrai usarli sia come teli mare ma anche come bellissimi teli copridivano o teli copriletto. Il kit pranzo invece, comprende una tovaglietta americana ed un tovagliolo in jeans. Ognuno di questi prodotti proviene da scarti tessili, trasformati poi in nuovi filati attraverso processi innovativi e a basso impatto ambientale, in modo etico e da mani artigiane. Acquistali per te o per fare un regalo WWF originale e sostenibile a chi ami!

La capsule collection estiva Rifò x WWF è stata pensata e realizzata con fibre rigenerate , fatta per durare nel tempo e minimizzare l’impatto ambientale. In questo modo, si riducono i rifiuti tessili e si generano processi di produzione che tutelano l’ecosistema e la biodiversità. Ecco le principali caratteristiche:

Il cotone rigenerato: ogni anno al mondo si producono circa 18 milioni di tonnellate di cotone, ma solo lo 0,7% di questo è biologico, mentre il 99,3% è cotone convenzionale, coltivato attraverso il massiccio uso di diserbanti e pesticidi. Il cotone rigenerato viene ottenuto mediante il completo riciclo di scarti industriali di altre lavorazioni. Per realizzare i suoi capi, Rifò utilizza un filato composto al 50% da cotone riciclato e al 50% da cotone coltivato biologicamente, senza l’utilizzo di pesticidi e con un consumo ridotto di acqua.

Il denim sostenibile il denim rigenerato è un filato unico, realizzato grazie alla rigenerazione di soli indumenti in denim, selezionati in base al colore ed al lavaggio dei jeans di partenza. I ritagli di jeans vengono sfilacciati, riportati allo stato di fibra e trasformati in un nuovo filato, permettendo di creare diversi capi in maglieria. Dividere i jeans usati per colore permette di non dover tingere nuovamente il filato e per questo un grandissimo risparmio di coloranti e sostanze chimiche.

Sostegno alla conservazione della biodiversità : Oltre ai benefici diretti legati alla produzione sostenibile, la capsule collection Rifò x WWF offre un sostegno concreto alla conservazione della biodiversità. Con l'acquisto di un prodotto della Collezione, infatti, si contribuisce ai progetti sul campo del WWF in difesa degli ecosistemi marini e terrestri, aiutando così a preservare la fauna e la flora nazionali ed internazionali.

ALTRI CONSIGLI PRATICI PER UN’ESTATE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Uno dei modi più semplici per ridurre il proprio impatto ambientale è scegliere abbigliamento che provenga da filiere certificate e rispettose dell’ambiente, promuovendo un’economia più circolare. Unire moda e sostenibilità è possibile. Optare ad esempio per capi di qualità che durano nel tempo, è un passo importante per ridurre l’acquisto ripetitivo di vestiti “usa-e-getta”. Nello scegliere i tessuti, prediligere quelli naturali e biologici è sempre una buona idea perché privi della stessa microplastica che finirà in mare dopo i lavaggi. Questi materiali richiedono anche meno risorse per la loro produzione e sono biodegradabili, riducendo l’impatto ambientale complessivo. Tessuti come il cotone biologico, il lino e la canapa sono ottime opzioni per un guardaroba estivo ecosostenibile.

Un’altra grande opportunità ci è data dal riciclo dei capi e dal mercato “second-hand”. Invece di gettare i capi di abbigliamento che non si utilizzano più, è possibile riciclarli o donarli. Molti brand offrono programmi di riciclo per dare nuova vita ai vecchi capi, mentre le organizzazioni di beneficenza accettano donazioni in vestiti per aiutare chi è in difficoltà. Questo processo contribuisce a ridurre globalmente i rifiuti tessili, promuovendo le leve di un’economia circolare.

Anche il nostro stile di vita ha un impatto più o meno negativo sul Pianeta. Ridurre l’uso di energia elettrica ed acqua nelle attività quotidiane può avere effetti significativi sull’ambiente. Ad esempio, lavare i vestiti a basse temperature e asciugarli all’aria aperta può contribuire al risparmio energetico. Inoltre, utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico può ridurre il consumo di acqua. Un altro modo per contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente è partecipare a iniziative di pulizia delle spiagge e dei parchi. Queste attività non solo aiutano a mantenere gli ambienti estivi puliti e sicuri per la fauna selvatica, ma offrono anche l’opportunità di sensibilizzare la comunità sui temi ambientali.

In conclusione, la capsule collection estiva Rifò x WWF rappresenta un piccolo passo importante verso scelte sostenibili e rispettose dell’ambiente. Grazie all’uso di fibre rigenerate e a processi di produzione a ridotto impatto ambientale, questa collaborazione mira a tutelare l’ambiente e il Pianeta. Seguendo altresì i consigli pratici forniti nella seconda parte di questo articolo, renderete la vostra estate ancora più a basso impatto ambientale, contribuendo così alla conservazione del nostro Pianeta.