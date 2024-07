Camera da letto: come la arrederemo nei prossimi mesi?

Chi ristruttura casa o la arreda da zero, non può non prendere in considerazione, con particolare attenzione, l’estetica della camera da letto. Anche se questo spazio non è in evidenza come il living, va comunque curato. Parliamo, infatti, del luogo dove le giornate iniziano e finiscono, del contesto dell’intimità e dove è possibile esprimere la propria essenza in tutta la sua profondità.

Ecco perché non si può pensare di arredarla procedendo a caso perché tanto non viene ammirata dagli ospiti.





Per chi è alle prese con la definizione dell’estetica di questo ambiente prezioso, nelle prossime righe partiamo per un piccolo viaggio alla scoperta degli spunti che, nei prossimi mesi, domineranno la scena quando si parlerà di arredamento della camera da letto (attenzione: parliamo di camera matrimoniale, non di stanza dei bambini).

Pareti in cotto

Un trend che sarà impossibile da ignorare per chi arrederà la camera da letto nei prossimi mesi è quello delle pareti in cotto. Questa soluzione, apprezzata soprattutto nella forma della superficie continua, rappresenta un espediente valido per mettere in primo piano quel senso di accoglienza e di calore che, in un ambiente intimo come la camera da letto e in casa in generale, è importantissimo.

Se non si ha budget sufficiente per far fronte alla spesa di un rivestimento ampio in cotto, si può guardare a opzioni caratterizzate da un costo più contenuto, gres in primis.

Come ben si sa, questo materiale, derivante dal mix tra ingredienti come le argille ceramiche e il caolino, è in grado di mimare in maniera esteticamente molto fedele – nel momento in cui si passa al tatto, la differenza di sente eccome – diversi altri materiali, cotto compreso.

Il vantaggio principale, ribadiamo, risiede nel costo più contenuto, a volte inferiore anche del 50%.

Armadi componibili

L’armadio è un elemento d’arredo fondamentale per la camera da letto. Nei prossimi mesi, come ci insegnano anche le proposte sempre più presenti nei cataloghi di e-commerce famosi di arredamento e home decor – uno dei più apprezzati in assoluto è Designbest.com, noto per l’ampio assortimento di brand di alto livello – andranno di moda soprattutto quelli componibili.

Dal punto di vista dei materiali e delle finiture, a fare da padrone saranno le soluzioni in laccato opaco, per non parlare dell’eleganza e dell’originalità delle ante in vetro fumé.

Queste ultime saranno richiestissime a tutta altezza. L’espediente estetico in questione può sembrare banale, ma è in realtà in grado di fare la differenza in maniera potente.

Permette, infatti, di dare vita a un effetto scenografico che lascia a bocca aperta al primo sguardo, regalando originalità e personalità a un ambiente fortemente identificativo della personalità di chi abita una casa.

Testiere creative

Le testiere del letto matrimoniale sono sempre più spesso protagoniste dell’arredamento della camera.

Nei prossimi mesi, vedremo un tripudio di creatività a dir poco sorprendente, con l’unione tra forme affini, in particolare il quadrato e il rettangolo, e con il focus su tinte neutre e colori scuri come il blu.

Le diverse anime del comodino

La casa moderna è all’insegna della versatilità in ogni suo angolo, compresa la camera da letto. La necessità, sempre più impellente negli ultimi anni, di adattare gli spazi domestici a esigenze come quelle del lavoro in remoto ha portato all’emergere di soluzioni di arredo dalle diverse anime.

Tra quelle che vedremo sempre più frequentemente rientra, in camera da letto, il comodino scrivania.

Attenzione: per valorizzarlo al massimo, il consiglio dei designer prevede il fatto di collocarlo in un contesto open space, con angoli come l’armadio sapientemente nascosti da pareti scorrevoli e affascinanti boiserie.

In questo caso, a cambiare la resa estetica ci pensa anche il pavimento, da scegliere possibilmente in legno e di un’essenza di colore chiaro.