Altra settimana rovente, alta pressione stabile sul centro Italia

Fa caldo, è un dato di fatto, c’è poco da dire e anche da fare. In realtà, per precisione, non siamo neppure nel bel mezzo di temperature record, almeno non nel centro Italia e sul territorio pontino, dove comunque, tranne qualche giornata ventilata, si fa i conti con la colonnina di mercurio stabile intorno ai 35 gradi e l’afa che regala le cosiddette “notti tropicali”.

La cosa importante è la stabilità dell’anticiclone africano che era arrivato in modo timido in questa estate 2024 ma che adesso non sembra cedere il passo. Alcuni modelli mostrano un possibile cedimento a partire dalla terza decade, ma quel che appare davvero certo è che per tutta questa settimana continuerà a fare caldo.





Ma dopotutto è estate e senza gli eccessi termici finora registrati, è anche giusto così.