Acquistano biglietti on line, ma è una truffa

In azione i Carabinieri di Latina Scalo che, nei giorni scorsi hanno denunciato due persone che si erano accreditate come titolari di un’agenzia di vendita di biglietti on line. Secondo quanto denunciato dalla vittima, questi si erano impossessati della somma di 352 euro per l’acquisto di un evento musicale che si doveva svolgere nella capitale, ma i tagliandi ricevuti erano palesemente contraffatti.

La questione del mercato dei biglietti degli eventi e dei concerti è tornato di estrema attualità specie in questi giorni in cui Milano ha ospitato il concerto di Taylor Swift, Roma i Coldplay e mentre è andato già sold out il tour estivo di Vasco Rossi per il 2025.