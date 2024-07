A San Magno l’evento sul dialogo tra cristiani e islamici

Grande attesa in diocesi per l’appuntamento di “DABAR Estate 2024″, il percorso pastorale dell’Arcidiocesi di Gaeta che vuole far riscoprire le parole importanti della vita alla luce della Parola di Dio e della parola degli uomini.

Prendendo spunto dalla Lettera Pastorale dell’Arcivescovo di Gaeta Luigi Vari dal titolo “Pescatori di Luce”, quest’anno il percorso intende riportare al centro il tema della “spiritualità” come via maestra per la pace e il dialogo fra i popoli e le religioni.





Appuntamento per mercoledì 17 luglio 2024 alle ore 20.30 presso il Monastero San Magno in Fondi, luogo fortemente caratterizzato da una profonda spiritualità che invita al dialogo e all’incontro.

La serata prevede il dialogo tra l’Arcivescovo Luigi Vari e l’Imam Nader Akkad, della Grande Moschea di Roma, che intende far emergere come la spiritualità, sia nella religione cattolica che in quella islamica, sia un punto di partenza irrinunciabile per ricostruire una pace profonda. Il dialogo sarà accompagnato dalla musica sufi di Stefano Albarello.

La partecipazione gratuita prevede l’iscrizione attraverso il link: http://bit.ly/3KYdusS.