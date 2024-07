Tipi da spiaggia: cosa cerca chi ama il mare

Ci sono tanti modi di vivere le vacanze, dalle città d’arte agli itinerari fra i monti, ma stare distesi sulla spiaggia sotto il sole è la rappresentazione dell’estate per antonomasia.

Il mare quindi è una destinazione amata da moltissimi, ma non tutti vivono la spiaggia allo stesso modo: qualcuno vuole il relax totale, altri amano le avventure acquatiche, altri ancora alternano alle ore sul bagnasciuga la storia e la cultura delle località costiere. Tutti però hanno un punto di riferimento nel web, il sito TerrediMare.it, che raccoglie foto e informazioni dettagliate sulle migliori spiagge in Italia e nel mondo.





Ma ora: tu che tipo da spiaggia sei?

Il “Relax mode”

Il primo tipo è il “Relax mode”, colui che vede in spiaggia vuole solo stare sdraiato sonnecchiando con gli auricolari nelle orecchie. Per questo tipo di turista la scelta ideale è una spiaggia poco frequentata, magari una caletta isolata dove ascoltare in pace il suono delle onde. La cosa difficile talvolta è riuscire a trovarle: le informazioni in merito si trovano sul portale TerrediMare.it dove sono raccolte foto di spiagge e poco conosciute che offrono l’ambiente perfetto per rilassarsi.

L’Avventuriero in acqua

Un po’ in contrapposizione a chi passa le ore sul lettino è l’Avventuriero in acqua, colui che vede più il mare della sabbia. Surf, snorkeling, immersioni, ma anche un semplice pedalò con maschera e boccaglio: va bene qualsiasi attività basta che sia fra le onde. Nel blog di TerrediMare.it si potranno facilmente trovare luoghi adatti per ogni tipo di attività acquatica, più o meno avventurosa in base alle vostre preferenze.

L’Appassionato naturologo

L’Appassionato naturologo vede la spiaggia come un tutt’uno con il paesaggio circostante, un insieme da esplorare e apprezzare. Lo riconosci perché lo vedi camminare a lungo sul bagnasciuga, per poi sparire lungo sentieri più o meno inesplorati a fare trekking sulle scogliere. Le spiagge ideali per gli amanti della natura sono spesso parte di riserve naturali o parchi nazionali, dove la bellezza incontaminata è preservata. Su TerrediMare troverai indicazioni per scoprire angoli di paradiso da esplorare.

Lo Storico

Infine il personaggio forse meno diffuso: lo Storico, che interpreta il mare come una finestra sul passato, dato che è sempre stato lì, testimone del passaggio dell’umanità. Gli appassionati di storia cercano il background culturale di ogni luogo, visitando resti ed edifici che sono vestigia di antiche civiltà ed epiche battaglie. Le spiagge ideali per questi tipi di spiaggia sono nei pressi di siti archeologici o di castelli e forti marittimi.

Ovviamente in questi casi la vacanza comprende diverse visite a città e musei. Tutto questo si trova, e si prenota anche, sul portale TerrediMare; troverai alloggi e mezzi di trasporto adatti per vedere tutti i luoghi di interesse che vi attraggono, fino a quando sarai pronto a goderti un po’ di relax balneare.

Per pianificare la tua prossima avventura al mare visita TerrediMare.it; sfoglia il blog e osserva le foto e sarai certo di rendere la tua esperienza di viaggio semplice e indimenticabile.