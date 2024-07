Stalking e tentata estorsione ai danni della suocera: arrestato

Nella serata di martedì, a Latina, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di stalking e tentata estorsione ai danni della suocera.

L’intervento è scattato su segnalazione della presunta vittima, che ha riferito agli investigatori di aver subito vessazioni e minacce da parte del genero, condotte acuitesi a partire dallo scorso mese di giugno. La donna ha dichiarato che già da un po’ di mesi aiutava economicamente l’uomo, privo di occupazione stabile, corrispondendogli una somma di circa 500 euro al mese, ma che di recente le richieste di denaro erano diventate più insistenti e violente.





Gli ultimi episodi nelle giornate dell’8 e del 9 luglio, quando la donna avrebbe ricevuto numerosi tentativi di chiamata da parte del genero; una di queste chiamate, registrata dalla vittima e consegnate agli investigatori della Mobile, ha consentito di accertare la richiesta di 13mila euro per l’acquisto di un’autovettura, che la vittima avrebbe dovuto corrispondergli sotto minaccia di morte.

Alla luce delle risultanze emerse attraverso l’analisi del dispositivo elettronico e delle registrazioni prodotte dalla vittima, martedì sera i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato l’uomo in flagranza differita, prelevandolo presso la sua abitazione per poi condurlo su disposizione del pm di turno presso il carcere di Latina, in attesa del giudizio di convalida.