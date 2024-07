La migliore delle vacanze: in barca a vela con uno skipper

Chi decide di trascorrere una vacanza sul mare ha la possibilità di prendere a noleggio una barca a vela sfruttando due differenti modalità: quella con skipper e quella bareboat. Ciò vuol dire che ognuno è libero di affrontare tale esperienza nel modo che ritiene più opportuno, a seconda delle proprie necessità e delle proprie aspettative. Nel caso in cui si opti per un noleggio barca a vela con skipper si ha la certezza di rilassarsi e mettere da parte ogni preoccupazione: insomma, una scelta che può essere sfruttata anche da chi magari dispone della patente nautica ma non ha intenzione di pensare agli aspetti tecnici legati alla navigazione.

Chi è e di che cosa si occupa uno skipper

Quando si parla di skipper si fa riferimento a una figura di comando chiamata a governare un’imbarcazione. È importante, però, non confondere lo skipper con l’armatore, dal momento che si tratta di due soggetti differenti. È comunque vero che entrambi sono professionisti in possesso di una patente nautica, o anche più di una. Uno skipper vanta una notevole esperienza nella conduzione e nella gestione di una barca a vela, e risponde sia dal punto di vista penale che dal punto di vista civile di ciò che avviene in acqua, un po’ come avviene per l’autista di un bus in strada.





Il noleggio con skipper: perché sceglierlo

Ovviamente, è obbligatorio far ricorso al noleggio con skipper professionista nel caso in cui si abbia in mente di usufruire di una barca a vela ma non si sia in possesso di una patente nautica. In generale, pilotare una barca è un’attività piacevole e però molto faticosa. Quindi con uno skipper a bordo si accantonano fatiche e pensieri, avendo la possibilità di godersi una vacanza di alta qualità all’insegna del più completo relax. Come dire: un viaggio senza timori. Oltre allo skipper, poi, si può richiedere la presenza di altri professionisti a bordo: per esempio una hostess, a cui spettano i compiti di garantire la pulizia della barca e di preparare i pasti.

Dove andare in barca a vela

Gli skipper sanno anche fornire dei suggerimenti importanti sulle mete che è possibile raggiungere. Tali professionisti nella maggior parte dei casi vengono selezionati da un armatore in funzione della loro esperienza in varie località. Essi hanno una conoscenza approfondita delle aree turistiche che possono essere raggiunte, e permettono ai turisti di arrivare in porti poco noti, spiagge non conosciute, calette frequentate da pochi. Insomma, chi desidera un po’ di quiete e vuol stare alla larga da zone molto affollate ha l’opportunità di vedere soddisfatte le proprie esigenze per un’esperienza che non è esagerato definire esclusiva.

Che cosa si può fare nel corso di una vacanza in barca a vela

Chi ha voglia di entrare a diretto contatto con la gastronomia e la cultura dei posti che visita può approfittare dell’esperienza e delle conoscenze di uno skipper del luogo: grazie a lui (o a lei, ovviamente) si potranno ricevere dei preziosi suggerimenti, per esempio, sui ristoranti più buoni in cui fermarsi a cena. Ma in generale i consigli possono riguardare anche altre attività da svolgere, sia a bordo che sulla terraferma, tra passeggiate in villaggi pittoreschi, immersioni e mille altre proposte. Per altro, stando a diretto contatto con uno skipper si ha l’occasione di conoscere da vicino la navigazione, magari apprendendo i primi rudimenti su quella che è al tempo stesso una professione e un’arte. Certo, non bastano pochi giorni per conseguire una patente nautica, ma si possono comunque scoprire curiosità e trucchi del mondo della vela.