Folle corsa su uno scooter rubato, poi lo lancia contro i poliziotti

La scorsa notte, a Latina, i poliziotti della squadra volante hanno denunciato un cittadino straniero di origini tunisine per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di armi da taglio.

Impegnati nei servizi controllo dinamico del territorio, gli agenti si sono imbattuti nello straniero che, alla guida di un ciclomotore ed in compagnia di un altro uomo, ha superato un incrocio nonostante il semaforo rosso e a forte velocità. Vista la scena, i poliziotti hanno immediatamente seguito il mezzo, azionando i dispositivi luminosi ed accostandosi allo stesso per fermare il conducente.





Incurante della presenza della pattuglia, questi ha continuato la fuga, dapprima oltrepassando un altro semaforo rosso ed in seguito lanciando il motorino contro la volante, così da sbarrare la strada alle divise e poi scappare a piedi. Il fuggitivo è stato inseguito da uno dei poliziotti, e infine bloccato per procedere ai successivi controlli.

Dagli accertamenti effettuati sul mezzo, è emerso che era stato oggetto di denuncia di furto presentata nello scorso mese di giugno. All’interno del vano anteriore sono stati inoltre rinvenuti due coltelli a lama lunga, successivamente sequestrati dagli agenti.

L’uomo, un tunisino entrato nel territorio nazionale nell’aprile scorso ed attualmente regolare in quanto richiedente asilo, alla luce delle risultanze è stato dunque denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi da taglio. Nei suoi confronti sarà valutata l’adozione delle misure amministrative di competenza del Questore e previste per i soggetti che esprimono una particolare pericolosità sociale.