Dà in escandescenza in un bar, fermato da un carabiniere

Nel corso della mattinata del 3 luglio a Terracina i Carabinieri hanno arrestato in flagranza dei reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, un cittadino marocchino classe 92 senza fissa dimora.

L’uomo, mentre era all’interno di un bar sulla strada Regionale “Flacca”, in stato di ebbrezza e in escandescenza, ha aggredito con calci e pugni un militare in uniforme appartenente al reparto che ha proceduto, il quale fermatosi per esigenze personali presso quel locale mentre si stava recando presso la Compagnia Carabinieri di Terracina per intraprendere il turno di servizio, era intervenuto per calmare il prevenuto che stava infastidendo alcuni avventori.





Il militare è riuscito comunque ad annullare la furia dell’uomo, bloccandolo e attendendo i rinforzi. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissata per la giornata odierna.