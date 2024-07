Blitz antimafia ad Aprilia, Principi lascia: il sindaco arrestato si è dimesso

Nel pomeriggio di oggi, giovedì, i legali del sindaco di Aprilia Lanfranco Principi hanno protocollato un documento attraverso il quale il primo cittadino ha rassegnato le proprie dimissioni. L’atto di riferimento è il protocollo n° 71424. Principi era finito agli arresti domiciliari mercoledì, nel corso del blitz antimafia che ha portato a 25 misure cautelari.

“In queste ore travagliate che hanno scosso l’intera città – dichiara il sindaco facente funzioni Vittorio Marchitti – ho assunto l’onere di facente funzioni, consapevole della gravità della situazione e del peso del compito. Per questa fase di transizione, assolverò ai miei doveri nei tempi previsti dalla legge in attesa del commissariamento, con un carico di responsabilità ulteriore, nell’esclusivo interesse dei cittadini di Aprilia e delle istituzioni, confidando nel lavoro della magistratura. La scelta di responsabilità assunta dal sindaco va esattamente nella direzione di tutelare questo ente. Siamo fiduciosi che saprà chiarire la sua posizione”.





Mercoledì, a qualche ora dall’operazione, le liste della coalizione di maggioranza (Alternativa Moderata Apriliana, Aprilia Valore Comune, Forza Aprilia, Fratelli d’Italia, Lega, Lista Lanfranco Principi Sindaco e Unione Civica) avevano emesso una nota congiunta: “Siamo fiduciosi che l’operato della magistratura servirà a fare chiarezza sulle responsabilità personali e sulle questioni oggetto dell’attività di indagine condotta dalla Dda. Come amministrazione garantiamo agli organi inquirenti massima collaborazione, come già accaduto questa mattina, fornendo alle forze dell’ordine la documentazione richiesta e necessaria a proseguire l’attività di indagine, risalente a fatti relativi al 2018”.

“Al contempo ribadiamo la nostra completa fiducia nei confronti del Sindaco Lanfranco Principi, certi che già nei prossimi giorni avrà la possibilità di difendersi, di dimostrare la propria integrità morale e soprattutto la propria estraneità rispetto ai capi di imputazione che gli sono stati contestati”.

“Siamo consapevoli che oggi è un giorno difficile e doloroso per Lanfranco e per la sua famiglia e a loro vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Questa maggioranza continuerà a operare perseguendo gli obiettivi e i progetti che in questi mesi difficili e impegnativi abbiamo portato avanti con lui, al quale ribadiamo la nostra stima e la nostra fiducia. Lo dobbiamo soprattutto alla nostra città e ai cittadini di Aprilia, che confidano nel nostro operato per la risoluzione dei problemi quotidiani e che soprattutto in questo momento hanno bisogno di avvertire la presenza delle istituzioni al loro fianco e scongiurare il triste accostamento tra la nostra città ad attività di stampo mafioso”.

“Al netto della gogna mediatica, ci corre d’obbligo ricordare che ogni persona indagata è innocente fino a quando la presunta colpevolezza non viene dimostrata nei tre gradi di giudizio e contro ogni ragionevole dubbio. Il garantismo fa parte del nostro dna, lo abbiamo dimostrato in modo chiaro ogni qual volta siamo stati spettatori di vicende giudiziarie che hanno interessato altre parti politiche. A tal proposito, esprimiamo la nostra solidarietà nei confronti degli altri amministratori che a quanto apprendiamo risulterebbero coinvolti, l’ex sindaco Antonio Terra e l’ex assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso”.