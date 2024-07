Pc assemblato: è una buona soluzione per i gamers?

La scelta del computer, per gli appassionati di gaming, è sempre molto delicata, complice la necessità di avvalersi di un dispositivo dalle prestazioni superiori in termini di potenza così come di qualità sonora e persino grafica.

Il primo aspetto da valutare è se optare per un modello fisso oppure portatile: qualcosa che porta a contemplare, in realtà, tipologie tra loro anche molto diverse.





Se le soluzioni fisse risultano preferenziali per tutte le attività che richiedono performance superiori, quelle portatili si distinguono per permettere di svolgere le mansioni in cui si rivela necessario portare con sé il pc.

Per quanto riguarda i modelli fissi, c’è un’opzione che si rivela particolarmente interessante ed è quella di poter usufruire di un servizio di assemblaggio pc gamers Milano, attraverso il quale è possibile creare un computer tailor made, ovvero a misura della persona e con tutte le dotazioni necessarie (ma nessuna superflua).

In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più sul pc assemblato, analizzando perché si rivela una soluzione quanto mai valida per i gamers.

Cos’è un pc assemblato?

Quando si parla di pc assemblato si fa riferimento a un computer che viene predisposto già assemblato, come suggerisce la parola: viene quindi montato ad hoc da un team specializzato, a fronte della definizione delle migliori componenti a seconda dell’utilizzo che se ne intende fare.

Nel caso dei gamers, è fondamentale avvalersi soltanto di componenti dedicate: vale per l’hardware del pc nel suo complesso, inclusi gli elementi accessori, ovvero monitor, tastiera e mouse.

Le componenti chiave di un pc assemblato da gaming

Quali sono le componenti a cui prestare maggiore attenzione qualora si decidesse di predisporre un pc assemblato? Prima di fare la propria scelta è bene considerare innanzitutto quello che è il cervello del computer, il suo perno nevralgico, ovvero il processore. Si tratta dell’unità hardware attraverso la quale il pc esegue le istruzioni di un dato software. Nel caso dei pc da gaming è importante che sia di alto livello, vista la qualità superiore dei programmi da supportare.

Da non sottovalutare, inoltre, la scheda grafica. Essa consente di visualizzare i vari elementi visivi che compaiono sul monitor. In tal senso, si può optare per un computer dotato di più schede, così da migliorarne l’efficienza.

C’è poi la RAM, ovvero la memoria casuale del computer, in inglese Random Access Memory, dalla quale dipendono l’avvio e la stessa fruizione dei programmi. Nel caso dei pc da gamers è importante che sia potente.

Una menzione meritano anche componenti quali HDD e SSD, ovvero delle memorie di massa che consentono di memorizzare i dati nel lungo periodo. Vengono, di prassi, assimilate a un’altra categoria di prodotto, il disco rigido, ma, essendo diverse, spesso sono ambedue inserite nel computer.

I vantaggi di un pc assemblato

I vantaggi di un pc assemblato per gamers sono molteplici e interessano in primo luogo la possibilità di assicurarsi un modello top di gamma, a fronte di una personalizzazione ai massimi livelli e una durata superiore nel lungo periodo. Visto il costo che presenta di per sé questo tipo di computer, si tratta di benefici tutt’altro che irrilevanti.