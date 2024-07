L’albero di Natale non è solo un ornamento, ma il protagonista per eccellenza; l’elemento che inaugura l’inizio del periodo di Natale. Una presenza imprescindibile in casa, simbolo di antiche tradizioni al quale siamo molto legati. Per questo, non è Natale senza un albero che si manifesta in tutta la sua bellezza in salotto.

Non solo in casa, ma anche in città possiamo ammirare alberi di Natale che riempiono la scena con luci e colori scintillanti in tutta la loro maestosità. Sono generalmente di dimensioni molto grandi e la loro presenza sembra voler annunciare l’apertura delle feste.





In quest’articolo ci concentriamo sugli alberi di Natale più spettacolari al mondo, ognuno con delle affascinanti caratteristiche, e del vero significato simbolico al di là del suo aspetto.

Gli 8 alberi di Natale più spettacolari al mondo

Alcune città hanno allestito degli alberi di Natale dalle caratteristiche spettacolari, che si sono conquistati la scena e l’apprezzamento dei turisti:

Parigi, Francia – all’interno dei grandi magazzini Galeries Lafayette, ogni anno viene realizzato un albero di Natale da record. L’albero di ben quattro piani è decorato con giocattoli e personaggi fiabeschi. È una vera attrazione per i visitatori e crea un’atmosfera magica durante lo shopping natalizio. Vilnius, Lituania – questo albero viene realizzato ogni anno in Piazza della Cattedrale a Vilnius. È un simbolo di festività e un punto di incontro per i cittadini e i turisti. Le luci scintillanti e la posizione centrale lo rendono un luogo ideale per immergersi nell’atmosfera natalizia. Rio de Janeiro, Brasile – questo albero è un vero spettacolo! Costruito su una chiatta nella Rodrigo de Freitas Lagoon, è illuminato da più di tre milioni di luci. Ogni anno, migliaia di persone si radunano per assistere alla cerimonia di accensione delle luci. La vista dell’albero riflesso nell’acqua è davvero mozzafiato. Gubbio, Italia – quest’albero viene realizzato ogni anno sulle pendici del Monte Ingino, sopra la città di Gubbio. È composto da più di 700 sorgenti luminose, alto 750 metri e occupa uno spazio di 130.000 metri quadri. La sua forma a cono e le luci che lo illuminano creano un’immagine indimenticabile. Rockefeller Center, New York City, Stati Uniti – è senza dubbio uno degli alberi di Natale più celebri del mondo. La tradizione di illuminare l’albero al Rockefeller Center a New York va avanti fin dal 1931. ogni anno, milioni di visitatori si radunano per ammirare le luci scintillanti e la stella luminosa in cima all’albero. Tallin, Estonia – situato nella piazza del Municipio, l’albero di Natale di Tallin è un simbolo di festività e gioia. Le luci colorate e le decorazioni tradizionali creano un’atmosfera accogliente per i residenti e i visitatori. Sydney, Australia – posto nel cuore della città, l’albero di Natale di Sydney è spettacolare e si illumina ogni sera durante le festività. La sua posizione vicino all’Opera House e al porto rende la vista ancora più suggestiva. Zurigo, Svizzera – la città di Zurigo ospita un grande albero di Natale nella stazione ferroviaria principale. Le luci scintillanti e la neve che spesso copre la città creano un’atmosfera incantata. È un luogo ideale per fare una passeggiata e godersi l’atmosfera natalizia.

Trivento e l’albero di Natale all’uncinetto

Particolare attenzione merita l’albero di Natale di Trivento, un paesino del Molise. Non solo spettacolare ma anche particolare e dalla storia incredibile! Stiamo parlando di un albero creato interamente all’uncinetto da donne, unite per dar vita a qualcosa di unico. Nato dall’associazione “Un filo che unisce” da chi crede ancora nel valore delle tradizioni e nell’unione. Composto da 1300 quadratini uniti tra loro, l’albero è alto sei metri e regala ai visitatori una vista mozzafiato.

La bellezza dell’albero non sta solo nel suo colorato aspetto, ma nel significato che vuole trasmettere: far riscoprire posti ormai dimenticati. Un’iniziativa che ci fa capire come l’unione di un gruppo fantastico di persone, può dar vita a qualcosa di unicamente grande!

Il significato dell’albero di Natale su cui riflettere

L’albero di Natale è una decorazione che va oltre l’aspetto spettacolare. L’ornamento ha il suo fascino e siamo ormai tutti abituati alla sua presenza in casa. Ma qual è il valore dell’albero di Natale, al di là della sua immagine?

Nel Regno di Babbo Natale, ad esempio, si è voluto far riflettere sul vero significato dell’albero di Natale. Un simbolo culturale, storico e leggendario al quale siamo tutti molto legati, ma che ci invita a guardare oltre le spiegazioni razionali. Così, come trasformiamo l’albero di Natale con le decorazioni, dovremmo anche trasformare noi stessi e il mondo intorno a noi.

L’albero di Natale ci insegna che, nonostante le difficoltà, abbiamo la capacità di portare bellezza e gioia nelle nostre vite e nella vita di chi ci circonda!