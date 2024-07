La visita a Gaeta del deputato canadese di origini italiane

Francesco Sorbara di origini calabresi, membro dal 2015 della Camera dei Comuni del Canada, il parlamento canadese, è stato accolto questa mattina nel Palazzo Comunale dal sindaco Cristian Leccese, presenti alcuni amministratori.

Ciò proprio il 1° luglio quando si celebra il Canada Day – un tempo noto come Dominion Day – la festività nazionale del secondo Paese più grande del mondo. Un incontro davvero cordiale a cui ha partecipato anche l’onorevole Christian Diego Di Sanzo, (eletto nella circoscrizione estero, ripartizione C – America settentrionale e centrale). La visita si è poi chiusa con uno scambio di doni.





È seguito quindi un tour nel corso del quale l’ospite ed i suoi accompagnatori hanno potuto ammirare dei siti storici e culturali quali la Cappella d’oro, il Museo del Mare e recarsi sul Lungomare Caboto presso il rinnovato viale alberato (Gaeta Medioevale) dove è ubicato un monumento, collocato nel V centenario dalla scoperta del Canada (1997) che ricorda Giovanni Caboto, il quale come attestato da numerosi documenti d’archivio, nacque a Gaeta intorno al 1450, grande navigatore ed esploratore a cui è dedicato proprio il lungomare.

Un uomo illustre, Caboto, scopritore delle coste del Canada nel 1497, ricordato in una targa monumento posizionata sulla riva di quel mare che lo vide fanciullo. «Sono molto onorato – commenta il sindaco Cristian Leccese – di ricevere a Gaeta il parlamentare canadese Francesco Sorbara, da oggi amico del popolo gaetano. Sono contento di ospitarlo nel giorno in cui si celebra una ricorrenza particolare, quello della Festa nazionale Canadese. L’ emozione è tanta, anche per ricollegare, come in un fil rouge la storia della nostra città con il nostro illustre concittadino Giovanni Caboto e la scoperta del Canada. Una storia molto lunga che noi intendiamo continuare a valorizzare nel tempo, invitando gli amici canadesi, e tutti coloro che volessero venire a Gaeta a scoprire il luogo d’origine di questo grande navigatore. Saluto con stima anche l’ onorevole Christian Diego Di Sanzo, ringraziandolo per la sua visita. » «Una giornata speciale, davvero bella per me – queste le parole del deputato canadese Francesco Sorbara – Avviamo con soddisfazione un rapporto di stima e di amicizia con il primo cittadino di Gaeta, città ricca di storia, di arte e di bellezza. Non potevo non andare a conoscere la città natale di colui che ha scoperto il Canada, il grande Giovanni Caboto».