Innovazione e Tradizione nella produzione di pellet di castagno a Roma: Castanea Pellet

Un’impronta storica nella gestione forestale

Nel cuore dei Castelli Romani, in un luogo rinomato per la sua bellezza naturale e la sua ricca storia, opera la Società Agricola Ugo Pizzicannella. Questa azienda, che oltre alla produzione di Pellet di castagno, si dedica anche alla gestione sostenibile delle foreste, oggi gestisce oltre 600 ettari nel Parco Regionale dei Castelli Romani e nel comprensorio del “Maschio dellArtemisio” dichiarato S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario IT6030017).





Produzione sostenibile di pellet di castagno:

Il rispetto per l’ambiente è osservato in ogni fase della produzione di Pellet Castanea, eco dell’amore per la natura del suo fondatore.

L’azienda adotta un processo produttivo completamente circolare e sostenibile, che comprende la raccolta, la stagionatura, la rimozione delle impurità, l’essiccazione e la pellettizzazione, il tutto senza produrre scarti e senza l’uso di additivi chimici.

Vantaggi del Pellet di Castagno

I vantaggi del pellet di castagno sono notevoli:

Alto potere calorifico: Pellet Castanea offre uno dei più alti valori calorifici del mercato, garantendo un riscaldamento efficace.

Bassa umidità e combustione costante: Queste caratteristiche assicurano un rendimento energetico eccellente e una manutenzione ridotta, ideale per il riscaldamento domestico.

Sostenibilità: Ogni pellet è prodotto con legname da coltivazioni sostenibili e controllate, contribuendo alla salvaguardia delle foreste.

Basso livello di ceneri e incombusti.

Impegno verso l’ecosostenibilità

L’uso esclusivo di energie rinnovabili nel processo produttivo e l’aderenza ai Piani di Gestione e Assestamento Forestale dimostrano l’impegno di Castanea Pellet nella protezione dell’ambiente e della biodiversità. Questi piani non solo tutelano la natura ma anche il patrimonio idrogeologico e paesaggistico dell’area.

Conclusione:

Castanea Pellet rappresenta un esemplare equilibrio tra tradizione e innovazione, dove il calore domestico si trasforma in un gesto di rispetto e cura per l’ambiente. Con ogni pellet, l’azienda promuove un futuro più sostenibile, facendo del riscaldamento una scelta consapevole per l’ambiente e la comunità.