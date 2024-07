Morte Satnam, permesso di soggiorno speciale per i familiari: la richiesta al Ministero

Facendosi carico delle istanze rappresentate dai portavoce della comunità indiana che erano presenti all’incontro con il Prefetto vicario di Latina, venerdì le segreterie di Fai Cisl e Uila Uil hanno inoltrato formalmente al ministro degli Esteri Antonio Tajani la richiesta di rilasciare un permesso di soggiorno speciale in favore dei familiari di Satnam Singh, il bracciante in nero morto dopo essere rimasto gravemente ferito sul lavoro ed abbandonato senza soccorsi.

La richiesta è fatta, sottolineano i segretari Islam Kotb (Fai Cisl) e Giorgio Carra (Uila Uil), “al fine di consentire il loro ingresso nel nostro Paese per seguire da vicino le esequie e per consentire la loro permanenza per tutta la durata necessaria del processo verso coloro che, con la loro incuria, hanno determinato la morte di Satnam”.





“Ci auguriamo che questo rilascio avvenga quanto prima, soprattutto dopo la notizia di sabato in cui ci è stato riferito che il corpo di Satnam è stato reso disponibile per i suoi familiari. Confidiamo che il Ministro, il quale ha già dimostrato tutta la sua sensibilità verso questo atroce tragedia rilasciando i permessi di soggiorno ai familiari di Soni, faccia altrettanto nei confronti di un’intera famiglia che ha perso un figlio”.