“Respira insieme a Mirtillo”, il libro di Davide Viola

“Respira insieme a Mirtillo. Mindfulness per bambini da 3 a 6 anni“, è un nuovo libro, edito dalle Edizioni Il Punto d’Incontro, dedicato ai più piccoli per scoprire il potere della consapevolezza attraverso divertenti giochi con un gatto zen.

Scritto dallo psicoterapeuta Davide Viola e illustrato da Luca Borriero, questo libro è pensato per introdurre i bambini nel magico mondo della mindfulness in modo semplice e giocoso. Mirtillo, il gatto zen protagonista della storia, guiderà i giovani lettori in avventure emozionanti che insegnano l’importanza di essere presenti nel qui e ora.





“Respira insieme a Mirtillo” non è solo un libro, è un compagno interattivo che offre esercizi pratici, racconti e attività divertenti che stimolano la consapevolezza, la calma e la concentrazione nei bambini. Attraverso illustrazioni incantevoli e testi accessibili, i piccoli lettori impareranno a gestire le emozioni, migliorare la propria attenzione e sviluppare una maggiore compassione verso sé stessi e gli altri.

Il libro è disponibile presso tutte le principali librerie e online, pronto per essere il compagno ideale per genitori, educatori e bambini desiderosi di esplorare insieme il potere della mindfulness.