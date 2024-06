Detenzione di arma, arrestato: deve scontare un anno e 4 mesi

Mercoledì, ad Aprilia, i carabinieri della Stazione locale hanno eseguito un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso a carico di un 55enne residente in città.

L’uomo, deve scontare la pena di un anno e 4 mesi di reclusione, perché riconosciuto colpevole del reato di detenzione illegale di arma, fatto avvenuto ad Aprilia nel lontano luglio del 2009.





Per l’espiazione della pena, l’arrestato è stato tradotto presso il proprio domicilio.