Torna “Sapori di Mare”, a Sperlonga 4 giorni dedicati al pesce azzurro

Dal 27 al 30 giugno 2024 in piazza Fontana e via del Porto fino a Torre Truglia

È ormai l’evento che dal 2003 “festeggia” la produzione ittica locale (pesce azzurro in particolare) e le eccellenze enogastronomiche dell’entroterra: torna a Sperlonga (Latina) “Sapori di Mare” e lo fa con un programma ricco di ben 4 giorni, dal 27 al 30 giugno 2024.

Sotto l’egida della Regione Lazio, Sapori di Mare segna in pratica l’inizio ufficiale della stagione delle manifestazioni dell’Estate Sperlongana come sottolinea l’ideatore dell’evento nonché presidente del consorzio Serlonga Turismo, Leone la Rocca.





“Siamo felici ed entusiasti come sempre per questo evento” dice con enfasi colui che ha “Inventato” e cura ancora la manifestazione fin dall’inizio, Leone Armando La Rocca, oggi Presidente del Consorzio Sperlonga Turismo. “È sempre bello vedere la gente godere di questa festa che non è una sagra, ma una vera opportunità di degustazione delle specialità ed eccellenze locali offerte ogni sera dagli espositori, accompagnata da spettacoli e momenti di cultura legata ai temi della sostenibilità e della territorialità.”

Giovedì 27 si parte con l’apertura del “villaggio” composto da eleganti casette in legno, che segneranno il percorso da piazza Fontana fino a via del Porto e Largo Torre Truglia. Ma è venerdì 28 giugno che inizia la “festa” con la cerimonia di avvio ufficiale alle 19,30 proprio dalle scalinate di Piazza Fontana, dove le autorità saranno presenti per augurare a tutti un ottimo evento.

“Con questa storica manifestazione Sperlonga mette in mostra tutta la ricchezza enogastronomica dell’intero territorio mostrando come al cibo si uniscano le tradizioni e la storia di questi luoghi – dichiara l’assessore al Turismo, Ambiente, Transizione Energetica e Sport della Regione Lazio Elena Palazzo -. Un modo per promuovere il turismo e per far conoscere il nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Sperlonga e le località dell’entroterra, infatti, sono bellissime e ricche di opportunità per una vacanza indimenticabile. Per questo, la Regione Lazio è al fianco degli organizzatori. Auspichiamo che iniziative del genere si moltiplichino anche durante tutto il corso dell’anno”.

4 giorni dunque, da giovedì 27 a domenica 30 giugno con un nutrito programma di Enogastronomia, con il villaggio aperto tutte le sere dalle 18,30, di musica con concerti e dj set sotto torre truglia al tramonto

Da venerdì a domenica, tutte le sere, in piazza Fontana e lungo via del Porto fino alla Torre Truglia, prenderà vita il “villaggio” degli espositori. Il tema di quest’anno rimane sempre ancorato al claim “Sapori di Mare e….di terra pontina”. Spazio quindi alla produzione ittica locale, con particolare accento sul pesce azzurro, vero simbolo della base alimentare storica del Borgo. Accanto al pesce, tutte le eccellenze enogastronomiche locali, dai prodotti della terra quali frutta e ortaggi, fino all’olio e al vino.