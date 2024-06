Le parole da sapere per un week end a Londra

Ecco un mini vocabolario a cura di Novakid, scuola di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni, da tenere a portata di mano se si programma una vacanza in famiglia nella City.

Se non siete ancora stati a Londra e volete approfittare della fine delle scuole per organizzare una piccola vacanza in famiglia, vi suggeriamo un piccolo vademecum da tenere sottomano per muovervi con facilità nella City, proprio come veri londinesi. Ad averlo stilato è Novakid, scuola di inglese online per i bambini dai 4 ai 12 anni di età, che ha selezionato una lista di parole e luoghi in cui sicuramente ci si imbatte quando si è in visita a Londra. Vediamolo parola per parola:





Tube – Il sistema di treni della metropolitana di Londra, noto anche come London Underground.

Mind the gap! – L’annuncio fatto durante l’utilizzo della metropolitana per ricordare ai passeggeri di fare attenzione allo spazio tra il treno e il bordo della banchina.

Busker – Un artista di strada che si trova spesso vicino a luoghi turistici popolari.

Black Cab – Il tradizionale taxi londinese, Famoso per il suo colore nero e per i suoi interni molto spaziosi.

The Shard – Famoso grattacielo di Londra che offre una splendida vista sulla città

Big Ben – Il soprannome della Grande Campana dell’orologio all’estremità nord del Palazzo di Westminster.

The Thames – Il fiume che attraversa Londra, spesso utilizzato per le crociere turistiche.

West End – Il principale quartiere dei divertimenti di Londra, famoso per i suoi teatri.

Double-decker – Gli iconici autobus rossi a due piani che si vedono comunemente per le strade di Londra.

Piccadilly Circus – La celebre piazza nel cuore di Londra, nota per le sue insegne al neon e per la Shaftesbury Memorial Fountain.

Trafalgar Square – L’altra celebre piazza nel centro della City, dove si trovano la Colonna di Nelson e la National Gallery.

Pub – Il tradizionale bar britannico dove bere una buona birra e chiacchierare.

