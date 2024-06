Edilizia green: l’importanza di materiali di qualità per migliorare l’efficienza energetica

L’edilizia green si è affermata come uno strumento fondamentale per affrontare la transizione ecologica, in particolar modo per ridurre il consumo di energia degli edifici attraverso interventi mirati di efficienza energetica.

Questo approccio consente di ottenere risultati importanti in termini di sostenibilità ambientale, inoltre permette di aumentare il valore degli immobili, ottimizzare i costi energetici e migliorare la qualità abitativa.





Per favorire l’efficientamento energetico però è indispensabile utilizzare materiali di qualità, durevoli e resistenti, in grado di minimizzare gli sprechi termici e isolare termicamente l’ambiente.

Le soluzioni disponibili sul mercato sono diverse, con tante proposte efficaci che consentono di ridurre l’energia necessaria per il riscaldamento e il raffrescamento dei locali interni.

Le soluzioni disponibili sul mercato sono diverse, con tante proposte efficaci che consentono di ridurre l'energia necessaria per il riscaldamento e il raffrescamento dei locali interni.

I migliori prodotti per il cappotto termico degli edifici

Attualmente, la soluzione migliore per l’efficientamento energetico degli immobili è il cappotto termico. L’isolamento a cappotto, infatti, limita le dispersioni di calore tramite l’installazione di appositi pannelli e materiali isolanti, elementi che possono essere applicati sulla superficie esterna o interna delle pareti perimetrali.

Per realizzare un cappotto termico di qualità, è possibile utilizzare vari prodotti come i pannelli Amagel, isolanti a base di Aerogel siliceo di ultima generazione in grado di assicurare le migliori prestazioni termiche in ogni applicazione, disponibili in varie tipologie e formati in base alle performance richieste e alle esigenze del progetto.

Una valida alternativa sono i pannelli Aeropan in Aerogel, tra i migliori materiali di isolamento termico in commercio, dotati di uno spessore 10 mm e una conducibilità termica che consentono di ridurre al minimo le dispersioni energetiche e ottimizzare lo spazio all’interno degli edifici.

Tra i pannelli per l’isolamento a cappotto più efficaci sul mercato ci sono anche i pannelli in lana di roccia, un materiale con un’elevata capacità di isolare termicamente gli edifici e ideale per l’utilizzo nel sistema a cappotto.

La lana di roccia è una fibra minerale ricavata dalla lavorazione delle rocce basaltiche, un materiale che garantisce ottime prestazioni termiche, ha una classe di resistenza al fuoco elevata e non è particolarmente soggetto a muffe e umidità. Inoltre, i moderni pannelli in lana di roccia sono completamente riciclabili e sostenibili, con la possibilità di recuperare il materiale e riutilizzarlo varie volte senza comprometterne la qualità.

Come scegliere i pannelli per l’isolamento termico

L’ampia gamma di prodotti disponibili sul mercato per il sistema a cappotto rende difficile la scelta dei pannelli isolanti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

In queste circostanze, infatti, bisogna valutare numerosi aspetti come il costo dei materiali, le modalità di applicazione e le prestazioni energetiche che si vogliono ottenere. Allo stesso tempo, è opportuno tenere in considerazione anche le caratteristiche dell’edificio su cui intervenire, oltre all’eventuale esigenza di aumentare anche l’isolamento acustico dell’immobile per offrire un maggiore comfort termoacustico e migliorare la qualità della vita a 360°.

Il materiale per l’isolamento termico va scelto innanzitutto analizzando lo spessore del prodotto isolante, trovando il giusto compromesso tra la coibentazione della struttura e l’ingombro in termini di spazio. Un altro fattore importante è legato alla conducibilità termica, un coefficiente che esprime la capacità isolante del materiale e permette di scegliere con maggiore accuratezza i prodotti di maggiore qualità, ovvero quelli con una conducibilità termica ridotta. Anche lo sfasamento termico è un aspetto da non sottovalutare, in quanto indica il tempo necessario per il passaggio del calore attraverso il materiale.

Altre caratteristiche utili da considerare in questi casi sono la compatibilità del materiale isolante con la zona climatica dell’edificio, la resistenza all’umidità per garantire un’adeguata traspirabilità degli involucri edilizi, la durevolezza del materiale, la resistenza al fuoco e l’atossicità del prodotto isolante.

Per essere sicuri di compiere la scelta giusta bisogna valutare con attenzione pro e contro di ogni soluzione in commercio, avvalendosi della consulenza di professionisti competenti e specializzati.