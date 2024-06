Evade dai domiciliari nel napoletano, beccato dai carabinieri

I militari di Gaeta hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 18 anni di Secondigliano a Napoli, per i reati di evasione e falsa attestazione sulla propria identità fornita al Pubblico Ufficiale.

In particolare, i Carabinieri di Gaeta durante il servizio di controllo del territorio notavano un’autovettura che si aggirava con fare sospetto in Via Sant’Agostino.





Pertanto, scattato il controllo ai fini identificativi degli occupanti del veicolo notavano 4 donne e un uomo, tutti provenienti dal napoletano.

Gli ulteriori accertamenti permettevano di registrare che quest’ultimo fosse il solo a non portare con sé alcun documento, nel mentre forniva agli operanti le proprie generalità a voce.

Il controllo dei militari intervenuti permettevano però di appurare che il giovane si fosse allontanato dal proprio domicilio da diversi giorni, luogo ove era ristretto in regime di arresti domiciliari a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria di Genova e Napoli per reati di truffa, estorsione e ricettazione.

All’esito delle operazioni di rito veniva quindi tratto nuovamente in arresto e tradotto presso la propria residenza con contestuale Foglio di Via Obbligatorio per anni tre dalla cittadina del Golfo.