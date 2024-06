Allerta gialla: possibili temporali nella giornata di oggi

Dopo il caldo intenso arriva l’instabilità. Secondo quanto reso noto ieri dalla Protezione Civile del Lazio, per la mattinata e il primo pomeriggio di lunedì 24 giugno sono previste precipitazioni sparse.

Non si possono escludere rovesci o temporali anche localmente intensi. Dal tardo pomeriggio la situazione è in miglioramento con temperature che per tutta la settimana dovrebbero regalare un’estate con massime non estenuanti, comodamente al di sotto del 30 gradi nella maggior parte dei territori del sud pontino.