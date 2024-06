Giovedì, a Terracina, i carabinieri del dipendente Nucleo operativo radiomobile ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di evasione, un 52enne residente in città Terracina. L’uomo è stato sorpreso fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, una volta espletate le formalità di rito l’arrestato è stato ricondotto ai domiciliari presso la propria abitazione.