In preda alla droga minaccia di buttarsi dal sesto piano, arrestato per una vecchia condanna

E’ stato arresto il cittadino romeno classe 89 che giovedì, in preda ad allucinazioni dovute all’abuso di sostanze stupefacenti e impugnando un coltello e un martello, ha scavalcato la ringhiera del balcone dell’appartamento posto al sesto piano piano di una palazzina di viale Pier Luigi Nervi, nelle immediate vicinanze del centro commerciale Latina Fiori, minacciando di gettarsi nel vuoto.

All’atto del controllo di polizia lo stesso risultava destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 16 maggio 2023 dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Corte d’Appello di Venezia dovendo espiare 2 anni, 5 mesi 5 e 27 giorni di reclusione per i reati di concorso e ricettazione, commessi nell’anno 2017.





Espletate le formalità di rito, il 35enne è stato tradotto presso la casa circondariale Latina a disposizione della competente autorità giudiziaria.