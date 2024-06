Il ristoratore di Itri che ha conquistato la stella Michelin in Lituania

Il ristorante “Da Antonio” a Vilnius in Lituania, del cittadino di origini itrane Francesco Antonio Meschino, conquista la “Stella” della Guida Michelin.

Una certificazione che rappresenta prestigio per l’arte culinaria. E pensare che Meschino aveva aperto il locale nel 1996 con una pizzeria. Oggi quello stesso posto si è trasformato in un ristorante elegante che mette in tavola pietanze tipiche italiane.





Il menù è un fiore all’occhiello della cucina del bel Paese, dove sono presenti piatti tipici e rivisitazioni.