Non fare l’errore di pagare troppo per il parcheggio dell’aeroporto quest’estate!

Sta arrivando l’estate e con essa anche le tanto attese e meritate vacanze. Tuttavia, per molti viaggiatori arriva anche il pensiero di dover pagare cifre a volte folli per il parcheggio dell’aeroporto, il che può rovinare un po’ l’entusiasmo iniziale.

Se non vuoi spendere troppo quest’anno ecco alcuni consigli per trovare il parcheggio aeroportuale più economico, avendo la possibilità di scegliere il posto auto che più si adatta alle tue necessità e al tuo budget.





Prenota sempre in anticipo

Per chi vuole risparmiare, la regola numero uno è prenotare in anticipo il parcheggio dell’aeroporto. Prenotando con alcuni mesi di anticipo si può risparmiare fino al 60% rispetto al valore da pagare una volta arrivati direttamente in aeroporto. Più tempo avrai a disposizione per fare la prenotazione, migliori saranno le offerte che puoi trovare e avrai anche più possibilità di scegliere il posto auto che più ti piace.

Al riguardo, è bene sapere che ci sono molti siti web di prenotazione parcheggi aeroportuali che ti offrono interessanti e vantaggiosi sconti se fai una riserva anticipata, garantendo anche un’ampia scelta di posti disponibili.

Controllare i siti di buoni sconto

D’altro canto, è bene sottolineare che per poter parcheggiare a basso costo nell’aeroporto bisogna approfittare dei buoni sconto. Infatti, esistono molti siti web che offrono interessanti coupon da applicare sul valore del parcheggio. Si tratta di un’ottima soluzione che ti permette di risparmiare ancora di più sul prezzo finale da pagare ed è per questo che è un’opportunità da non perdere.

L’importante è controllare quali sono le condizioni per poter applicare lo sconto, ad esempio la scelta di determinati posti auto o un periodo determinato.

Iscriversi alla mailing list dell’aeroporto locale

Se vuoi risparmiare devi approfittare della mailing list dell’aeroporto. Sono infatti molti gli aeroporti che inviano newsletter via email ai propri iscritti, offrendo offerte speciali e sconti sui parcheggi. Iscrivendoti alla mailing list dell’aeroporto da cui spesso parti, potrai ricevere offerte che ti aiuteranno a risparmiare denaro.

Nel caso tu preveda di andare in vacanza già da alcuni mesi prima della data di partenza, è consigliabile realizzare una prenotazione con largo anticipo, approfittando degli sconti che offre la mailing list dell’aeroporto locale, risparmiando fino al 40% sul prezzo iniziale da pagare.

Prenotare un parcheggio fuori sede

Per chi vuole viaggiare a basso costo e spendere il meno possibile sul parcheggio dell’aeroporto, l’alleato numero uno sono i posti auto fuori sede. Si tratta di un tipo di parcheggio localizzato fuori dall’installazione dell’aeroporto, dove il prezzo è generalmente più economico rispetto ai posti ufficiali vicino ai terminal.

Il più delle volte i parcheggi fuori sede non sono solo più economici, ma sono anche consigliati soprattutto per i viaggi prolungati. Spesso includono nel prezzo finale il servizio navetta che ti porterà dal parcheggio fino al terminal di partenza in pochi minuti. Grazie a questo servizio navetta non è più un problema il fatto che i parcheggi fuori sede si trovano più lontani dal terminal, visto che il trasporto è spesso incluso nel prezzo.

Se hai tempo a disposizione e non ti dispiace trovarti a qualche minuto di distanza dall’aeroporto, i parcheggi fuori sede potrebbero essere un’opzione conveniente e soprattutto accessibile.

Utilizzare i siti di comparazione per confrontare i prezzi

Infine, per poter risparmiare ancora di più e pagare il prezzo più basso, dovresti approfittare dei benefici che offrono i siti di comparazione dei parcheggi aeroportuali. Su queste pagine web si ha la possibilità di confrontare con un click le tariffe dei diversi parcheggi disponibili, sia ufficiali che fuori sede, di un determinato aeroporto.

In questo modo potrai trovare il posto auto che ti offre le caratteristiche che stai cercando al prezzo più conveniente. Alcuni di questi siti di comparazione non solo garantiscono il miglior prezzo disponibile, ma anche il rimborso della differenza se trovi lo stesso parcheggio a una tariffa inferiore altrove.

Ad esempio, ParkVia è un sito di comparazione che ti offre la possibilità di scegliere tra parcheggi ufficiali e fuori sede, confrontando in un batter d’occhio l’opzione più conveniente per te al momento del volo. Grazie a questo sito web, a volte si possono trovare parcheggi ufficiali a un valore migliore rispetto al prezzo da pagare una volta arrivati in aeroporto. Ad esempio, facendo una prenotazione ora per il parcheggio aeroporto di Napoli per questa estate, pagheresti solo 4€ in più per un parcheggio ufficiale rispetto ai posti auto fuori sede più economici ma più lontani.

In definitiva, se stai organizzando le tue vacanze e vuoi spendere poco, seguendo questi consigli potrai trovare il parcheggio aeroportuale più economico. Non è necessario quindi spendere di più per lasciare la propria macchina in un posto auto prima della partenza. Con un po’ di pianificazione potrai risparmiare e iniziare con il piede giusto la tua vacanza.