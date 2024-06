Vacanze di Lusso in Italia: Le Migliori Destinazioni da Scoprire in Yacht

La nostra penisola, con le sue coste meravigliose e il mare cristallino, è una delle mete più gettonate in estate. Molti turisti vengono in Italia per vivere una vacanza di lusso a bordo di uno yacht. I luoghi da scoprire lungo le coste sono tanti e incantevoli, spiagge incontaminate, esperienze adrenaliniche, servizi e comfort.

Se sei alla ricerca di idee per la tua prossima vacanza e desideri sia di lusso, continua a leggere questo articolo perché esploreremo alcune delle migliori destinazioni italiane per una vacanza in yacht, ciascuna con il suo fascino unico e le sue peculiarità.





Costa Smeralda, Sardegna

Partiamo dall’est con la famosissima Costa Smeralda, situata nella parte nord-orientale della Sardegna. La Costa Smeralda è sempre stata sinonimo di lusso e mondanità, con le sue acque turchesi e le spiagge di sabbia bianca, questa zona è diventata un punto di riferimento per i ricchi e famosi. Porto Cervo, soprattutto è il fulcro della Costa Smeralda, perché è caratterizzano da eleganti boutique, ristoranti gourmet e un porto turistico di alta classe dove sono ormeggiati yacht spettacolari. Se non ne possiedi uno ma vuoi comunque vivere un’esperienza unica, puoi valutare il noleggio yacht di lusso: grazie ad esso potrai navigare in queste acque uniche con baie nascoste e isolotti incontaminati.

Costiera Amalfitana, Campania

La Costiera Amalfitana è altrettanto famosa e apprezzata in tutto il mondo ed è la meta di moltissimi turisti soprattutto dall’America. La sua bellezza scenografica e il fascino pittoresco la rendono un luogo tanto romantico quanto suggestivo. Amalfi, Positano e Ravello sono solo alcune delle tessere di questo mosaico di colori, sapori e luce, gioielli incastonati tra le montagne e il mare. Navigare lungo questa costa permette di ammirare le spettacolari scogliere a picco sul mare e di fermarsi nei porti più caratteristici per gustare un buonissimo sorbetto al limone.

Cinque Terre, Liguria

Andando al nord è possibile invece godere delle bellezze delle Cinque Terre, un tratto di costa nella regione ligure. Le Cinque terre sono un insieme di cinque villaggi: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Questi borghi sono patrimonio dell’UNESCO e con le loro case colorate e i vigneti a terrazza offrono emozioni e spettacoli unici. Esplorare le Cinque Terre in yacht è un modo intelligente di evitare la folla estiva e di accedere a calette nascoste e spiagge remote incontaminate.

Porto Venere e Golfo dei Poeti, Liguria

Oltre alle Cinque Terre la Liguria è famosa anche per il Porto Venere. Un luogo di pace e serenità con le case colorate affacciate sul mare e il castello medievale, questo borgo è una meta ideale per chi cerca tranquillità e bellezza. Navigare nel Golfo dei Poeti offre viste spettacolari sulla costa frastagliata e la possibilità di esplorare piccole isole come Palmaria, Tino e Tinetto.

Isole Eolie, Sicilia

Andando all’estremo sud invece le Isole Eolie sono la meta per antonomasia per chi ha uno yacht. L’arcipelago vulcanico composto da sette isole principali è una costellazione di divertimento, servizi, lusso, scoperta e relax. Per chi cerca una zona chic, Panarea, offre eleganti ristoranti e boutique mentre per chi è appassionato di natura, Stromboli, con il suo vulcano attivo, offre uno spettacolo naturale affascinante, soprattutto di notte, quando si può ammirare la lava che scorre verso il mare.

Venezia e la Laguna Veneta, Veneto

La romanticissima Venezia non può mancare nella lista delle destinazioni italiane più belle. Con la sua rete di canali e la sua architettura unica come sospesa sull’acqua è una destinazione che non ha bisogno di presentazioni. Arrivare a Venezia in yacht offre un punto di vista particolare sulla città, navigando nella Laguna Veneta si possono scoprire isole meno conosciute ma altrettanto affascinanti come Murano, famosa per il vetro soffiato, Burano, con le sue case colorate e i merletti, e Torcello, che ospita una delle chiese più antiche della laguna. Esplorare questi luoghi in yacht permette di vivere un’esperienza diversa da quella che solitamente si vive a Venezia e di scoprirne un volto più autentico.