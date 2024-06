De Meo rieletto in Europa, la soddisfazione di Forza Italia Fondi e Sperlonga

Grande soddisfazione anche dai circoli di Forza Italia di Fondi e Sperlonga, per la rielezione del fondano Salvatore De Meo al Parlamento europeo.

“Questo straordinario risultato – commenta il circolo forzista di Fondi – non solo è il frutto di un impegno costante e di un eccellente lavoro di squadra svolto nella nostra città ma rappresenta una vittoria per tutta la comunità di Fondi e un riconoscimento per il lavoro e la dedizione con cui Salvatore De Meo, nei 5 anni appena trascorsi, ha saputo contraddinguersi tra i migliori eurodeputati europei. La sua presenza in Europa sarà un valore aggiunto per tutti noi, garantendo una voce forte e competente in seno alle istituzioni europee.





Forza Italia si è confermato come il primo partito a Fondi, ottenendo 8551 preferenze pari al 55,85% dei voti. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il supporto e la fiducia dei cittadini di Fondi, che hanno riconosciuto l’efficacia del nostro progetto politico. Questo risultato smentisce ogni tentativo di chi pensava di utilizzare il dato delle elezioni europee per esprimere giudizi sull’Amministrazione comunale o addirittura proporsi, con largo anticipo e fin da adesso, alternativo all’attuale amministrazione.

Un ringraziamento particolare va al Coordinatore Regionale Claudio Fazzone, la cui leadership e visione strategica hanno giocato un ruolo cruciale nel consolidare la presenza di Forza Italia su tutto il territorio. Il suo impegno costante e la sua capacità di guidare e motivare il team sono stati fondamentali per raggiungere questo straordinario risultato. La sua dedizione ha permesso di rafforzare la nostra organizzazione e di ottenere la fiducia di un ampio elettorato.

Siamo certi che Salvatore De Meo, con la sua esperienza e il suo impegno, continuerà a rappresentare gli interessi della nostra comunità e del nostro Paese in Europa, portando avanti le nostre istanze e soprattutto favorendo la necessaria consapevolezza da parte di tutti di essere parte attiva e integrante di un’Europa che rappresenta una grande opportunità.

Ringraziamo tutti i sostenitori e gli elettori che hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno supportato in questa campagna elettorale. Il loro sostegno è stato fondamentale per il nostro successo e ci motiva a continuare a lavorare con passione e determinazione per il bene della nostra comunità. Forza Italia continuerà a essere al servizio dei cittadini, impegnandosi a promuovere politiche che favoriscano lo sviluppo economico, sociale e culturale della nostra città”.

Il gruppo Forza Italia di Sperlonga, attraverso le parole dei consiglieri Joseph Maric e Vincenzo Viola, si unisce ai festeggiamenti e alle congratulazioni per la rielezione di De Meo.

“Questo successo – dichiarano i due consiglieri – è una chiara testimonianza della fiducia che gli elettori hanno riposto nella sua dedizione, nel suo impegno e nella sua capacità di rappresentare efficacemente il nostro territorio a livello europeo.

L’onorevole De Meo ha ottenuto 233 preferenze, che rappresentano lo zoccolo duro dei forzisti nella città di Sperlonga, a differenza di altri candidati che dipendono dall’appoggio del leader di turno. Questi numeri sono la prova tangibile del sostegno forte e costante della nostra comunità verso un rappresentante che ha dimostrato, nel corso del suo mandato, di essere un punto di riferimento solido e affidabile. Con competenza e passione, l’on. De Meo, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, ha portato avanti i valori di moderazione e pragmatismo propri di Forza Italia, e la sua rielezione rappresenta una vittoria per tutti noi, confermando la validità del lavoro svolto e la necessità di proseguire su questa strada.

Il nostro gruppo – continuano Viola e Maric – desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli elettori che hanno scelto di supportare l’onorevole De Meo con il proprio voto. La vostra partecipazione e il vostro sostegno sono stati cruciali per questo risultato straordinario. Il vostro contributo rafforza la nostra convinzione nell’importanza di una politica equilibrata e concreta, che guardi al bene comune con responsabilità e lungimiranza.

Siamo certi che l’onorevole De Meo continuerà a rappresentare con onore e determinazione gli interessi del nostro territorio e dei cittadini europei, portando avanti le istanze e i valori di Forza Italia nel Parlamento Europeo”.