Torna la gara podistica “Corri a Fondi”

Si svolgerà domenica 16 Giugno la 12° edizione del “Corri a Fondi” “8° Trofeo Avis Città di Fondi”, gara podistica di 10 Km promossa dall’ASD Fondi Runners con il patrocinio di Comune di Fondi, Regione Lazio, Provincia di Latina, CONI – Comitato Regionale Lazio, Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Banca Popolare di Fondi, AVIS Città di Fondi, M.O.F. – Centro Agroalimentare all’Ingrosso, Falchi di Pronto Intervento Città di Fondi, Croce Rossa Italiana – Comitato di Fondi.

La competizione avrà inizio alle 19,00 con partenza da Viale Vittorio Emanuele III e si sviluppa su un circuito cittadino di 2,500 Km da ripetersi 4 volte.





La quota di partecipazione è di € 12. Si consiglia la preiscrizione in quanto per motivi logistici le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 300 iscritti. Per ulteriori informazioni: fondirunners2010@gmail.com, atleticaleggera.latina@uisp.it, tel. 328-7964796, 338-7436753.

Per la sosta della propria auto i partecipanti possono usufruire del parcheggio gratuito (circa 150 posti disponibili) ubicato in via Arnale Rosso nei pressi dello Stadio Comunale, a circa 400 metri dalla partenza/arrivo, dove potranno usufruire delle docce presso lo Stadio comunale “Domenico Purificato”.

Nell’ambito della manifestazione si svolgerà anche la “5° Corri a Fondi Junior”, gara non competitiva aperta a ragazzi da 3-5 anni (percorso di circa mt.200) 6-8 anni (percorso di circa mt.400) e 9-12 anni (percorso di circa mt.400) con partenza alle ore 18.00, il costo dell’iscrizione è di € 5 e l’intero ricavato sarà devoluto interamente alla Coop. Astrolabio e all’Associazione Liberamente. Tutti i premi per la gara competitiva sono creati dai ragazzi dell’Allegra Brigata.

Verrà consegnato a tutti gli iscritti alla gara Junior un pacco gara offerto da “TUTTOGIOCATTOLI” e un gelato offerto dalla “GELATERIA POLO NORD”.

La cerimonia di premiazione per la gara Junior è prevista per le ore 18,15, mentre la gara competitiva è programmata alle ore 21.00 in piazza Municipio.

Dopo la gara per tutti gli atleti partecipanti ci sarà un ristoro finale in Piazza Municipio.