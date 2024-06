Professioni nel campo del turismo: quali sono le più popolari?

Nonostante la crisi economica degli ultimi anni, il settore del turismo e dei viaggi continua a essere al centro dell’attenzione dei giovani che stanno iniziando il loro percorso nel mondo del lavoro, ma anche di persone che, pur avendo alle spalle esperienza professionale, decidono di cambiare vita.

Quali sono le professioni più apprezzate – e redditizie – in questo settore? Scopriamone assieme alcune nelle prossime righe.





Guida turistica

La guida turistica è una figura la cui popolarità non tramonta mai. Questo lavoro è molto amato dalle persone con la passione per i viaggi e per la cultura per diversi motivi. Prima di tutto, consente di trascorrere del tempo a contatto con le persone. In secondo luogo, permette di vedere con occhi sempre diversi luoghi speciali della propria città.

Da non dimenticare, inoltre, è il suo essere una professione dinamica, ideale per chi vuole coniugare l’amore per i viaggi, l’arte e la cultura con la cura della forma fisica.

Negozio di prodotti tipici locali

In questo caso, si parla di un lavoro che, oltre a dare modo di vivere a forte contatto con il grande pubblico, permette di scegliere tra un’ampia gamma di alternative per quanto riguarda i prodotti da vendere.

Praticamente in ogni angolo d’Italia, infatti, ci sono delizie speciali da proporre. Oltre a studiare il mercato, quando ci si approccia a questo business è cruciale curare con attenzione la scelta dell’immobile, conciliando qualità e prezzo e minimizzando il rischio di trovarsi con brutte sorprese legate a problematiche come le infiltrazioni.

Nelle grandi città in particolare, contesti in cui l’offerta immobiliare è molto alta, è opportuno attuare una scrematura alla base e rivolgersi, in fase di ricerca degli annunci, a portali dove pubblicano solo agenzie immobiliari qualificate.

Per citare un esempio, ricordiamo che su ImmobiliOvunque.it, un sito che risponde alla perfezione ai criteri appena menzionati, è possibile trovare inserzioni di immobili commerciali in vendita a Roma.

Skipper

Quando la passione per i viaggi e quella per il mare si incontrano, nascono professioni come lo skipper di barca a vela.

Figura sempre più richiesta nel comparto del turismo di lusso, dove i numeri non hanno risentito più di tanto della crisi, svolge un lavoro indubbiamente molto duro dal punto di vista fisico, ma con la possibilità di stare a contatto con persone da tutto il mondo in location che tolgono il fiato per la loro bellezza.

Travel influencer

Seppur con numerosi cambiamenti nel corso degli anni, il mondo degli influencer continua a prosperare. Nel settore travel, puntare sui creator giusti può rivelarsi particolarmente decisivo per le aziende, in quanto ciò che si vende è un’esperienza dalla forte potenza emotiva.

Se si ha intenzione di farsi strada in questa nicchia, è bene ricordare le regole base della comunicazione sui social, tra cui la necessità, in caso di promozioni a pagamento, di inclusione dell’hashtag #adv o di diciture come “Partnership pubblicizzata”.

Gli step successivi prevedono costanza, focus sulla qualità dei contenuti e investimento in un’attrezzatura di livello professionale per girare video e fare foto.

Affidarsi a un’agenzia o no? Se si punta ai grandi numeri, è meglio propendere per il sì. Le realtà che si occupano di management per gli influencer stanno crescendo sempre di più in Italia – a dimostrazione degli ottimi numeri del mercato – e sono in grado di offrire servizi di livello premium.

Social media manager

Che si parli di alberghi di lusso o di ristoranti, le attività legate al mondo del turismo che hanno bisogno di comunicare sui social in maniera efficace sono tantissime.

I social media manager sono la loro porta aperta verso il successo e l’aumento di fatturato.

Per chi, invece, sceglie questa professione, ritagliarsi uno spazio nella nicchia travel vuol dire avere la possibilità di vedere luoghi meravigliosi (quasi sempre, è necessario visitare le strutture ogni tanto anche solo per girare contenuti).