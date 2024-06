Musica a tutto volume nel bar fino a 3, denunciato titolare di un bar

I militari della Stazione Carabinieri di Itri, hanno denunciato un 27enne del posto, per aver organizzato una serata con musica all’interno del suo bar in quel centro, che si protraeva fino alle tre di notte, arrecando disturbo del riposo delle persone abitanti nella zona.

L’attività posta in essere dai militari con la predisposizione di specifici servizi di controllo del territorio, volti a prevenire reati in genere e soprattutto garantire il rispetto delle autorizzazioni di polizia, con particolare riferimento per quei locali interessati dalla movida, hanno permesso di appurare plurime violazioni e contestualmente disagi patiti dai residenti della zona.





Proprio loro, infatti, in più di una occasione hanno manifestato il loro disappunto e le loro problematiche, tanto che in alcuni casi sono arrivati all’esasperazione formalizzando una denuncia per disturbo delle occupazioni o del riposo.

Proseguono incessanti i controlli proprio per dare risposte concrete al cittadino che non si sente così abbandonato, ma fiducioso nella risposta delle istituzioni che sono a salvaguardia del bene comune.