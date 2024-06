“La Dispensa del Celiaco”, sabato il taglio del nastro del negozio

L’attività apre a Formia in via Appia Lato Napoli 23 in uno spazio di circa 200 metri quadri dove saranno disponibili anche prodotti per la prima infanzia

C’è grande attesa a Formia per l’inaugurazione di sabato 15 giugno, a partire dalle 17.00, del grande negozio “La Dispensa del Celiaco”.

La nuovissima attività commerciale, apre in un locale in via Appia lato Napoli al civico 23, dove i clienti troveranno, in uno spazio di circa 200 metri quadrati, prodotti appositamente pensati per celiaci e per la prima infanzia.





Un grande negozio per dare un grande servizio alla città e a tutto il territorio del sud della provincia pontina. Sono sempre di più, infatti, le persone costrette a dover seguire una dieta specifica a causa della celiachia, ovvero una malattia infiammatoria permanente dell’intestino scatenata dal consumo di alimenti contenenti glutine. Oggi, rispetto ad anni fa, coloro a cui viene diagnosticata questa patologia riescono a svolgere una vita normale trovando alimenti sostitutivi a quelli tradizionali, come anche pane e pasta, in diverse attività commerciali.

Non sempre, però, fare la spesa è una passeggiata, in quanto spesso i celiaci trovano alcuni prodotti in un negozio, altri in un supermercato e altri ancora nelle farmacie. “La Dispensa”, nasce proprio con l’obiettivo di stare accanto alle persone che possono mangiare solo prodotti senza glutine, offrendo un servizio a 360 gradi.

Ogni giorno, infatti, saranno disponibili prodotti freschi, ma anche surgelati per un’offerta completa tutta in un unico luogo, per di più, l’attività è convenzionata Asl.

Come se non bastasse, nel vasto spazio di via Appia Lato Napoli, saranno disponibili anche tutti quei prodotti per la prima infanzia che tendenzialmente sono acquistabili solo in attività commerciali specifiche o nelle farmacie. «Tutto questo in un solo posto» ci tengono a precisare i nuovi commercianti che vantano 13 anni nel settore con altri punti vendita aperti nella zona di Napoli nord.

Vedere per credere, considerando che da sabato 15 giugno a partire dalle 17.00, quando avverrà il taglio del nastro, chiunque potrà visitare le corsie di questo grande negozio, unico nel sud della provincia di Latina e nell’alta Campania e fare acquisti che fino al giorno prima erano praticamente impensabili.