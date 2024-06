Camilla Pandozzi lancia “¡FUMO!” e la sua rivoluzione artistica col Dark Pop

Sta conquistando strada facendo un pubblico sempre più vasto sperimentando la sua arte musicale e misurandosi con diversi generi: è approdata al dark pop con il suo nuovo singolo “¡FUMO!” – in uscita venerdì 14 giugno sulle piattaforme Spotify e You Tube- la giovane cantautrice Camilla Pandozzi.

Già nota per la sua versatilità linguistica e per i suoi tredici inediti – che spaziano tra l’italiano, lo spagnolo e l’inglese – Camilla sta emergendo con una proposta innovativa catturando l’attenzione di una fetta di critica e pubblico sempre più ampia ed eterogenea grazie alla sua instancabile voglia di sperimentare e sperimentarsi.





Con “¡FUMO!” afferma con forza la sua identità artistica, abbracciando il dark pop come il genere che sente più vicino a sé, già sperimentato con il singolo “Ex-stasi”, ma in più questo nuovo brano, prodotto insieme a Cosmo Masiello (Kmas), è un’esplosione di originalità, dove il dark pop si fonde con il reggaeton in un sound unico e innovativo.

La capacità di Camilla di unire generi diversi, accompagnata da testi mai scontati e video musicali realizzati con l’intelligenza artificiale, la impone nuovamente oltre ogni stereotipo e in una nuova sfida artistica innovativa e promettente, come testimoniano anche i suoi video musicali che – in un binomio tra suoni e tecnologia – propongono nuove esperienze visive e sonore, estremamente al passo con i tempi.

“Reinventarmi continuamente a quindici anni e nel pieno della voglia di costruire la mia dimensione artistica è per me una priorità” – afferma Camilla Pandozzi che aggiunge: “Con la pubblicazione di questo nuovo singolo spero di proporre al pubblico un pezzo originale ed emozionante, dalla vocazione internazionale, nel solco di ispirazioni come Billie Eilish, che dimostra da sempre come la fusione di generi e la sperimentazione possano aprire nuovi orizzonti creativi”.

“¡FUMO!” sarà la conferma che Camilla Pandozzi nel panorama musicale contemporaneo rappresenta una delle incarnazioni più interessanti della ricerca artistica come ricerca di se stessi e produzione di alto valore, espressione autentica di sé e continuo tentativo di superamento dei confini fisici e concettuali che le consentono di entrare in contatto diretto con chi ascolta.