Maltrattamenti in famiglia, scatta il braccialetto elettronico

I Poliziotti del, nei giorni scorsi, hanno eseguito un’che dispone l’, a carico di un trentasettenne terracinese, ritenuto responsabile diLa misura cautelare trae origine da una tempestiva attività di Polizia Giudiziaria nata a seguito di un intervento della volante richiesto dalla stessa vittima, che in un’occasione era stata costretta aLa denuncia sporta dalla donna, ha fatto emergere un quadro di comportamenti aggressivi, violenti e oppressivi, messi in atto dal marito già da diversi anni, anche alla presenza dei figli minori, originati da motivi diUn vero e proprio clima di oppressione quello emerso dalle dichiarazioni della donna, tanto da portarla ad aver paura del marito, temendo il peggio. Quanto riferito dalla denunciante è stato poi confermato da terze persone informate dei fatti, nonché da precedenti richieste di interventi di Polizia giunti negli anni passati al 112 NUE per analoghi motivi. Gli atti di indagine compiuti da personale del Commissariato di Terracina, hanno documentato una serie di, condotte prevaricatorie ed oppressive dell’indagato nei confronti della vittima, oltre adprovocate dallo stesso. I numerosi riscontri investigativi, hanno portato il Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina, titolare del fascicolo d’indagine, a richiedere l’applicazione di una misura cautelare.Si ricorda che, essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, vige la presunzione di innocenza per l’indagato.