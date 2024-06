L’amministrazione di Formia perde l’assessore Zangrillo

L’assessore al Lavori Pubblici di Formia Eleonora Zangrillo nella serata di domenica, a urne chiuse, ha inviato la comunicazione al sindaco Gianluca Taddeo sull’addio alla carica di membro della Giunta.

Secondo quanto sta emergendo in queste ore su tutti i media, la Zangrillo aveva già preso la decisione comunicandola in anteprima ai propri uffici, ma ha atteso per la nota ufficiale la chiusura delle operazioni di voto delle Europee, e prima ancora della campagna elettorale, per evitare scossoni.





In città e negli ambienti vicini alla politica si discute di chi prenderà il posto dell’assessore dimissionario.

Se da una parte non c’è stato grandissimo clamore per la vicenda, dall’altro il sindaco Gianluca Taddeo sa bene che dovrà lavorare adesso per cercare di far quadrare gli equilibri della sua maggioranza.

Arrivando la decisione a ridosso di elezioni appena tenutesi, infatti, pare che alcune forze politiche già abbiano fatto richiesta di quella poltrona, con il possibile rischio che tali pretese possano anche portare ad eventuali possibili frizioni nella maggioranza di centrodestra.