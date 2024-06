Dramma a Fondi, 61enne morto in casa: eseguita l’autopsia, mercoledì le esequie

Cordoglio, a Fondi, per la prematura dipartita del 61enne Antonio Grossi, trovato privo di vita nella sua abitazione di via Giovanni Tribuzio, nella frazione San Magno. L’uomo, un apprezzato giardiniere conosciuto col soprannome “Ju zò”, è stato probabilmente stroncato da un malore fulminante. L’amara scoperta del corpo è avvenuta domenica mattina, in concomitanza con una visita del fratello. Scattato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118, ma ormai non c’era più nulla da fare, secondo i primi accertamenti il decesso sarebbe sopraggiunto tra la serata e la nottata di sabato. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della Tenenza cittadina e il medico legale Maria Cristina Setacci, che dopo un primo esame esterno è tornata a Fondi nella giornata di martedì per eseguire l’autopsia, delegata dal sostituto procuratore della Procura di Latina Martina Taglione. Degli accertamenti volti a sgombrare il campo da ogni possibile dubbio sulle cause della tragedia. A margine, è arrivato il placet per la restituzione del corpo ai familiari in vista del funerale: le esequie si terranno alle 16 di mercoledì nella chiesa del cimitero comunale.