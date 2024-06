A Terracina Polizia in primo piano contro il bullismo

Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di Terracina hanno preso parte ad un incontro sui temi della Legalità, del Bullismo, del Cyber Bullismo e della prevenzione dei fenomeni connessi alla violenza a scuola e in rete.

L’evento, organizzato dalla Società Sportiva “Academy Terracina Basketball” presso la sala parrocchiale della Chiesa Santissimo Salvatore di Terracina, ha riguardato gli atleti minorenni iscritti presso tale associazione e i relativi genitori. L’incontro ha visto come relatori oltre al personale della Polizia di Stato anche appartenenti alla Federazione Italiana Basket ed esperti Psicologi e Psicoterapeuti.





L’evento ha riscosso ampia partecipazione e attenzione dei ragazzi presenti che hanno avuto modo di confrontarsi con il personale della Polizia di Stato e affrontare le diverse tematiche legate alla sicurezza e alla prevenzione dei reati che più interessano le nuove generazioni ed in particolare agli episodi spia di contesti di bullismo e cyber-bullismo e alle conseguenze che da tali atteggiamenti possono derivare.

Particolare attenzione è stata posta dagli operatori nello spiegare ai giovani partecipanti i pericoli legati all’utilizzo della rete internet e la conseguente necessità di adottare in rete e sui social “una navigazione consapevole”.

E’ stato un momento molto importante per i poliziotti, non solo per far comprendere il lavoro svolto dalla Polizia di Stato e l’importanza di allertare tempestivamente le Forze di Polizia ma soprattutto l’importanza di denunciare, sia nei casi in cui si fosse vittima di tali atti sia nel caso in cui si fosse semplicemente spettatori di condotte poste in essere nei confronti di compagni di scuola o amici.