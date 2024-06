Scontro tra auto a Formia, una si schianta contro un muro: cinque feriti

Poteva essere un nuovo dramma della strada, ma fortunatamente i cinque feriti non sarebbero in condizioni preoccupanti. Sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì a Formia, nella frazione di Gianola. Per cause in corso di accertamento formale da parte delle forze dell’ordine, in via Santo Janni una Clio uscita a velocità elevata da via Mantegna ha impattato contro un’altra utilitaria proveniente da viale delle Orchidee, per poi terminare la propria corsa contro il muro di cinta di un’abitazione, che per la violenza dell’urto è crollato.

In ospedale sono finiti quattro ragazzi a bordo della Clio e la donna al volante della seconda macchina coinvolta. Sul posto hanno operato i carabinieri del presidio cittadino, quattro ambulanze, gli agenti della polizia locale, del Commissariato e i vigili del fuoco. Pesanti, i problemi alla viabilità della zona, rimasta a lungo interdetta.