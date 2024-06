Circa 2mila litri di gasolio rubati a una ditta di trasporti, denunciato ex dipendente

Venerdì a Terracina, a conclusione di specifica attività investigativa, i carabinieri della Stazione cittadina hanno identificato e deferito in stato di libertà un 54enne residente a Pontinia, ex dipendente di una ditta di trasporti.

Secondo gli esiti degli accertamenti investigativi svolti dai militari dell’Arma, il denunciato nel mese di marzo aveva asportato in più occasioni circa 2mila litri di gasolio. Del carburante per un valore di 3.500 euro, razziato dai mezzi della società per cui lavorava, circostanza che gli è costata il deferimento per l’ipotesi di reato di furto aggravato.