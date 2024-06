Tunisino irregolare accompagnato alla frontiera

La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito dell’attività volta a prevenire attività criminose riconducibili a soggetti irregolarmente soggiornanti sul territorio italiano, ha proceduto all’accompagnamento presso la frontiera di Fiumicino ai fini del rimpatrio, di un cittadino Tunisino, classe 1982.

Entrato in maniera irregolare, è rimasto fino ad oggi sul territorio nazionale in quanto richiedente asilo, diritto che la competente Commissione Territoriale con due diversi provvedimenti non gli ha riconosciuto per carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per legge.





A seguito degli approfonditi controlli effettuati dall’Ufficio Immigrazione, il Questore ha emesso l’ordine di accompagnamento immediato alla frontiera convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente, che ha consentito l’esecuzione del servizio di accompagnamento coattivo alla frontiera aerea di Roma Fiumicino.

Il rimpatrio è avvenuto mercoledì mattina alle 10.45 con volo diretto a Tunisi.

Il risultato è frutto della incessante attività della Polizia di Stato di Latina, che vede costantemente impegnato il personale sia nell’ambito delle attività info investigative, sia nell’ambito dei servizi straordinari ad Alto Impatto avviati sul territorio della Provincia di Latina, attività che hanno tra gli obiettivi anche quello del contrasto alla permanenza irregolare di soggetti stranieri sul territorio dello Stato.