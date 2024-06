Sarà don Spignesi il nuovo parroco di Lenola

Ad annunciarlo l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari durante il ritiro spirituale in occasione della Giornata per la santificazione sacerdotale che si è celebrata nella giornata del 5 giugno.

Don Riccardo Spignesi, sarà il futuro parroco-rettore di Lenola. Avvicendamento dovuto alla precedente designazione dell’attuale titolare don Adriano Di Gesù che andrà a rivestire dopo l’estate il ruolo di Rettore del Santuario della Madonna della Civita a Itri.





Don Spignesi, 31 anni, è originario di Ponza. Dopo il diploma all’Istituto Alberghiero di Formia, nel 2014 è entrato al Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. Durante gli anni di formazione in seminario, ha svolto il ministero pastorale nelle parrocchie dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia, Santa Maria in Piazza a Fondi e Santo Stefano Protomartire in Gaeta. Ordinato diacono nell’aprire 2021, ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 31 ottobre 2021. Attualmente è Vicario parrocchiale nelle parrocchie di Itri.

Dopo il baccalaureato in teologia presso l’Istituto Teologico Leoniano di Anagni, don Riccardo ha conseguito nel 2023 la licenza in teologia dogmatica presso la Pontifica Università Gregoriana di Roma.