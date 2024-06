Pallamano, le sorelle Zizzo campionesse d’Italia U17

Che la pallamano nella zona della Piana di Fondi e del sud della provincia pontina sia questione di formazione personale e sportiva lo sanno in molti, ma anche quando la società non approda al vertice dei campionati di uno sport in continua espansione, i suoi gioiellini si distinguono.

Notizia dello scorso fine settimana il doppio trionfo per il Cassano Magnago che si è laureato campione d’Italia per la categoria Under 17.





Nella giovane formazione femminile militano, con un ruolo da protagoniste Claudia e Alessia Zizzo, che insieme hanno alzato il trofeo per i colori amaranto.

A Chieti, il doppio successo sia in ambito maschile che femminile ha fatto notizia tra gli addetti ai lavori con tanto di eco fin nel sud del Lazio dove le pallamaniste hanno mosso i primi passi.

Protagoniste indiscusse dei due match anche le fondane e lombarde d’adozione. Basti citare le ben 12 reti di Alessia in semifinale, quasi la metà delle 29 messe a segno dal Cassano Magnago contro il Kaltern e le altre 6 della stessa realizzatrice pontina nella finale contro il Cellini chiusa con un sonoro 12-25.

Il bello è che da oggi iniziano le altre finali nazionali per l’Under 20 ed entrambe le sorelle Zizzo puntano ad essere nuovamente protagoniste.