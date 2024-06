Aggredisce un altro straniero, denunciato dalla polizia

I poliziotti della squadra Volante di Latina hanno denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino, che nel pomeriggio di ieri ha aggredito un altro uomo senza alcun apparente motivo.

In particolare, durante i rafforzati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore gli agenti sono stati avvicinati da un uomo originario del Bangladesh che, con una evidente ferita al labbro, ha raccontato di come poco prima fosse stato aggredito con un pugno da uno straniero, poi allontanatosi in direzione del centro cittadino.





Gli agenti hanno immediatamente seguito la via di fuga del presunto responsabile, rintracciandolo poco più avanti e portandolo in Questura per le procedure di identificazione, considerato che era sprovvisto di documenti.

In Questura poco dopo si è recata anche la vittima per sporgere querela, così dopo l’identificazione i poliziotti hanno proceduto alla denuncia all’autorità giudiziaria per percosse.