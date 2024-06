Incidente a Maenza, ha la peggio un 65enne trasportato all’ospedale

Sinistro stradale a Maenza nella mattinata di sabato 1° giugno. I Carabinieri del posto sono intervenuti su un incidente.

L’impatto ha visto protagonisti un veicolo guidato da un cittadino romeno di 31 anni residente a Maenza e un velocipede su sui si viaggiava un uomo di 65 anni di Terracina.





Secondo quanto reso noto dai militari, per cause in corso di accertamento l’autovettura, procedendo nella medesima direzione di marcia del velocipede, a seguito dell’impatto del proprio specchietto retrovisore esterno destro ha fatto cadere a terra l’uomo che è stato trasportato in “codice rosso” presso il nosocomio di Latina dagli operatori del 118. L’uomo, comunque, non è in pericolo di vita.